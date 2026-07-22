Insólito: La petición que exige repetir la final del Mundial España-Argentina

Increíble, pero cierto. En las redes sociales han tomado la decisión de repetir la final del Mundial 2026 que se realizó el pasado 19 de julio en Nueva York, Estados Unidos.
La selección nacional de España hizo historia al conquistar su segunda Copa del Mundo tras imponerse a Argentina en una final que ya forma parte de la historia del fútbol.
El combinado de Luis de la Fuente fue superior durante gran parte del encuentro y acabó levantando el trofeo frente a una Albiceleste que partía como favorita gracias al liderazgo de Leo Messi.
Desde el pitido final, las imágenes de la celebración española y la decepción argentina han inundado las redes sociales.
Sin embargo, además de los análisis deportivos, también han proliferado las críticas al arbitraje y numerosas teorías sobre algunas de las decisiones tomadas durante el partido.
La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España sigue generando reacciones.
Aficionados de la selección de Argentina han lanzado una campaña en línea para que la FIFA considere volver a jugar el partido decisivo, alegando una actuación arbitral "polémica y corrupta" que habría perjudicado a su selección.
La polémica ha dado un paso más con la aparición de una petición en Change.org bajo el título "Repetir la final del Mundial Argentina - España sin el árbitro corrupto".
La iniciativa busca reunir firmas de aficionados que consideran que algunas decisiones arbitrales influyeron en el resultado del encuentro que terminó proclamando a España campeona del mundo.
Una aficionada argentina, identificada como Gisela Sánchez, ha impulsado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org que ya ha superado las 59 mil reacciones.
La petición no solo busca justicia para Argentina, sino para "el futbol mundial". En el texto, Sánchez argumenta que la Final contra España se vio manchada por la actuación del colegiado.
La aficionada argentina sostiene que existen pruebas en video, difundidas en redes sociales, que sugieren que el árbitro "fue comprado para influenciar el resultado del partido".
Por ello, la iniciativa exige a la FIFA una revisión "seria y transparente" de los incidentes y que se valore la posibilidad de repetir el encuentro, esta vez "sin la influencia de un árbitro corrupto".
Según la promotora, las imágenes muestran decisiones que "claramente favorecieron a un equipo sobre otro, alterando el curso natural del partido".
Esta situación, añade, representa una "decepción monumental" para jugadores, técnicos y, especialmente, para los aficionados que esperan que los partidos se decidan por el talento en el campo y no por "decisiones arbitrales amañadas".
La campaña afirma que el caso trasciende el resultado de la selección argentina y advierte de que, si la corrupción arbitral no se investiga, "se estará enviando un mal ejemplo a las futuras generaciones de deportistas y aficionados".
¿Puede repetirse la final del Mundial entre España y Argentina? La respuesta es no, salvo circunstancias absolutamente excepcionales relacionadas con una aplicación incorrecta del reglamento o decisiones adoptadas por los órganos competentes antes de que el resultado sea firme.
Una petición en internet no tiene ningún efecto jurídico ni deportivo sobre una competición organizada por la FIFA.
Para que la FIFA ordene la repetición de un encuentro, debe haberse producido una infracción deliberada y grave del reglamento, como que un equipo juegue con 12 futbolistas o que un jugador no sea expulsado tras recibir dos amonestaciones.
Una vez finalizado el encuentro y homologado oficialmente el resultado, el título de España es definitivo y no puede modificarse por una campaña de recogida de firmas.
Mientras España celebra su segundo Mundial, el debate continúa alimentando las redes sociales, donde miles de aficionados siguen compartiendo vídeos, opiniones y análisis sobre una de las finales más comentadas de los últimos años.