$!Muelle de $120 millones divide a Omoa entre desarrollo y temor ambiental

San Pedro Sula, Honduras

Hace 13 años surgió en Omoa, Cortés, la propuesta de construir un muelle en la bahía que sirviera como atracadero para buques de carga y cruceros turísticos. La obra, denominada Terminal Marítima Portuaria de Buques, Cruceros Mercantes y Cabotaje en el Puerto de Omoa, prometía dinamizar la economía del municipio e impulsar su desarrollo y crecimiento. En 2021, el Poder Ejecutivo, encabezado por el expresidente Juan Orlando Hernández, aprobó el proyecto. Declarado de interés nacional para la atracción de turismo y comercio internacional, fue publicado el 22 de enero en el Diario Oficial La Gaceta mediante el decreto ejecutivo PCM-039-2020. El 28 de enero de ese mismo año, el Congreso Nacional ratificó el contrato de concesión mediante el decreto legislativo 170-2020.

La inversión está estimada en 120 millones de dólares (más de 3,200 millones de lempiras) y contempla un contrato de concesión por 25 años otorgado a las sociedades mercantiles hondureñas Inversiones Estratégicas Portuarias S. A. (Investport) y Servicios Consolidados S. de R. L. de C. V. De acuerdo con la legislación, el proyecto será coordinado por la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el inversionista. Según el contrato, se prevé la generación de más de 2,000 empleos directos e indirectos. Los servicios contemplan la carga, descarga y transbordo de mercancías; acarreo, estiba y almacenamiento; movimiento mecánico de carga; ayudas a la navegación y balizamiento; control, custodia y vigilancia, además de cualquier otro servicio necesario para cumplir los objetivos establecidos en la Ley Orgánica de la Empresa Nacional Portuaria.

Según el decreto, durante la etapa de construcción y mejoramiento la terminal estará exonerada del pago de impuestos, tasas, contribuciones, aranceles, derechos de importación e Impuesto Sobre Ventas (ISV) aplicables a compras locales e importaciones de equipos, materiales y servicios vinculados al proyecto. Asimismo, el contrato establece que el concesionario gozará durante 15 años de la exoneración del Impuesto sobre la Renta (ISR), beneficio que no podrá superar el 70 % del monto efectivamente invertido en activos tangibles e intangibles y que no será aplicable cuando el concesionario tribute en otros países.

Opiniones a favor

El proyecto ha vuelto al debate público en las últimas semanas, esta vez en medio de opiniones divididas. Mientras algunos sectores respaldan la construcción del muelle por el desarrollo económico que, aseguran, impulsaría en la zona norte del país, otros advierten que su ejecución podría afectar la vida silvestre, la actividad turística y la pesca artesanal, principal fuente de ingresos para numerosas familias de Omoa. La bahía de Omoa es un paso constante de buques mercantes que atracan en Puerto Cortés, una zona estratégica para la economía de Honduras y Centroamérica. Salomón Alvarado, inversionista del proyecto, afirmó en su momento que la obra revolucionaría el sistema portuario del país. "El proyecto data desde 2013 y es muy ambicioso. Este no viene a competir con la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), que administra Puerto Cortés, sino con Guatemala, que está ampliando su puerto por el congestionamiento", indicó. También destacó la necesidad de ampliar la capacidad portuaria del país. "Si nosotros seguimos por este camino donde solo un grupo de empresas pueden manejar esto, vamos a quedar rezagados y nos van a comer el mandado", advirtió.

Diario LA PRENSA conversó con Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa, sobre el proyecto y los beneficios que podría representar para el municipio. "Aquí necesitamos fuentes de empleo, empresas que quieran invertir y, si el puerto viene, pues bienvenido. Si ellos cumplen con los requisitos de ley, que se haga. No veo cuál es la oposición que hay", manifestó. El jefe edilicio añadió: "Como corporación municipal apoyamos toda inversión que contribuya al desarrollo del municipio. Pero también hay que decir que esto no significa que el próximo año se comenzará a construir. Falta mucho camino por recorrer y ni siquiera se han solicitado las licencias al Ministerio de Ambiente. Eso no compete a la municipalidad. Nuestro papel será tramitar los permisos municipales una vez que las licencias ambientales sean otorgadas". Asimismo, explicó que un proyecto carretero en ejecución busca conectar Corinto con Quimistán, Santa Bárbara, y que la futura terminal permitiría reducir tiempos de traslado para los turistas que visiten las Ruinas de Copán y otros destinos del occidente del país, lo que, aseguró, generaría una importante derrama económica para Omoa.

“Omoa necesita empresas que quieran invertir y, si el puerto es de una, pues bienvenida”: Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa

Beneficios del proyecto

Junior Madrid, exregidor municipal de Omoa, aseguró que desde el inicio ha considerado beneficiosa la ejecución del proyecto. Según explicó, durante 2024 los concesionarios socializaron la iniciativa con distintos sectores de la sociedad civil en un cabildo abierto, donde expusieron los beneficios previstos para el municipio. Madrid señaló que uno de los temas que más debate ha generado es la exoneración de impuestos contemplada en el contrato, ya que reduciría ingresos para la municipalidad.No obstante, explicó que el inversionista compensaría ese beneficio mediante aportes al municipio. "Nosotros negociamos que el 4% de los ingresos portuarios se destine a salud, educación e infraestructura, entre otros sectores. Sabemos que existe mucho debate, pero Omoa está enviando un mensaje de que está abierto a la inversión", sostuvo. También indicó que se gestionan iniciativas para fortalecer al sector pesquero mediante la instalación de un cuarto frío, equipos para producción de hielo y mejoras para la junta administradora de agua."Lo que se busca es tener un acercamiento empresarial, social y ambientalmente responsable. Esa es parte de la compensación que logramos como municipalidad y que generará un impacto positivo para la economía local", afirmó. Respecto al impacto ambiental, explicó que la empresa desarrolla actualmente el estudio correspondiente, iniciado hace aproximadamente dos meses y cuya conclusión está prevista para mediados de agosto. "Una vez concluya y sea presentado a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), serán las autoridades, mediante el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Sineia), las que determinarán, con base en criterios técnicos, científicos y legales, si el proyecto es viable en el sitio propuesto", manifestó. Y finalizó, "el impacto económico que tendrá este puerto será de alcance nacional. La historia demuestra que Omoa ya fue un puerto desde donde salían los buques con banano hacia otros países y que es factible como proyecto. Si en aquel entonces puso al municipio en la cúspide del comercio, en este tiempo puede pasar igual”.

Negativa hotelera

En entrevista con LA PRENSA, Rosa Brocato, miembro de la Cámara de Turismo de Omoa, de la Cámara de Comercio e Industria y del sector empresarial, manifestó que el rubro hotelero está preocupado porque considera que el funcionamiento de la terminal marítima perjudicaría la afluencia de turistas. "El impacto de este proyecto para el sector hotelero sería negativo. Una terminal de esta envergadura requiere mucho más que un área para construirse; necesita una adecuada infraestructura vial y el municipio no la tiene", señaló. Y cuestionó: "¿Yo, como turista que quiera pasar un fin de semana en un hotel o en una casa, y me encuentro con que para llegar a mi destino tengo que pasar dos horas o más en el tráfico por las rastras que salen y entran de la terminal, cree que voy a querer regresar? A nadie le gusta eso". Asimismo, manifestó que, después de la pandemia, muchos empresarios han apostado por la construcción de torres hoteleras, lo que está posicionando a Omoa como un referente turístico de la costa norte.

“No nos oponemos a la inversión, pero que se haga sin perjudicar al pequeño empresario”: Rosa Brocato, miembro de la Cámara de Turismo de Omoa

Según indicó, antes de la pandemia de covid-19 el municipio contaba con apenas 15 hoteles. Actualmente, contabilizó, existen más de 60 opciones de hospedaje, entre hoteles, alojamientos vacacionales tipo Airbnb y torres de apartamentos. Agregó que el crecimiento también ha alcanzado al sector gastronómico y que, en conjunto, estas actividades generan miles de empleos permanentes. "Después de la pandemia, Omoa ha resurgido con la construcción de nuevos hoteles y la implementación de los Airbnb. La Cámara de Turismo maneja que el 60 % de la economía del municipio depende del turismo. Entonces, ¿por qué las autoridades no potencian este sector que tanto empleo genera? No solo beneficia a los alojamientos, sino también a quien tiene un negocio de comida, al agricultor que vende sus productos a los restaurantes, al pescador y a quien elabora pan de coco", expresó. Para Brocato, Omoa es un paraíso con enorme potencial y, si se maneja adecuadamente, puede convertirse en un pequeño Cancún de Honduras. "Solo se necesitan autoridades que le apuesten a ese modelo. No nos oponemos a la inversión, porque sin duda mejora la economía, pero deben buscarse alternativas que no perjudiquen al pequeño empresario, como otra ubicación para la terminal. Omoa tiene una extensa franja costera; ¿por qué precisamente quieren construirla donde existe mayor actividad hotelera?". La representante de la Cámara de Turismo también afirmó que la organización no fue invitada al cabildo abierto en el que la municipalidad socializó el proyecto del muelle y que ella asistió por iniciativa propia para conocer los detalles. "Lo que se dejó claro es que esta terminal no será para turismo, sino para contenedores. No todo lo que brilla es oro. Ya vivimos una experiencia hace 20 años con una empresa de gas que terminó afectando al turismo y apenas ahora nos estamos recuperando. Esperamos que eso no vuelva a suceder", concluyó.

Oposición por impacto ambiental

De acuerdo con la planificación de la Terminal Marítima Portuaria de Buques, Cruceros Mercantes y Cabotaje en el Puerto de Omoa, la obra estaría ubicada en el kilómetro 15, en el sector conocido como Motriques, cerca de la desembocadura del río Omoa, hábitat de especies marinas como manatíes y tortugas marinas. Maribel Umaña, presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Omoa, manifestó que la institución respalda la inversión, pero expresó preocupación por el posible impacto sobre el ecosistema. "La mayor preocupación no es la inversión, sino que a nivel municipal existan las normativas necesarias para evitar esos daños. La inversión no se puede detener, pero sí debe regularse mediante directrices claras que protejan el ecosistema. Lo preocupante es que esas directrices no existen o no están suficientemente claras. Ahí es donde se debe trabajar para que el municipio esté preparado para recibir inversiones", opinó. Añadió, "todo debe sustentarse en estudios con criterio técnico y fundamento, no en opiniones. Reitero, estamos a favor de la inversión, pero también de que las empresas paguen impuestos, asuman compromisos y generen empleo. Es positivo que haya inversionistas interesados en Omoa, pero es momento de que la municipalidad establezca reglas claras sobre cómo y dónde se desarrollarán estos proyectos". Parte del sector pesquero también rechaza la iniciativa. Un representante de la junta local, quien solicitó mantener su identidad en reserva, comentó que entre los pescadores existen posiciones divididas".

A raíz del anuncio sobre la construcción del muelle nos hablan de beneficios como un cuarto frío, maquinaria para producir hielo, un espacio en el muelle e incluso lanchas. Las autoridades nunca nos han dado nada y ahora vienen a ofrecernos estas cosas", afirmó. Y agregó, "yo no acepto, porque si ese muelle se construye, mueren el turismo, la pesca y los animales que habitan el río donde pretenden hacerlo. Hay grupos que protegen esa ribera porque es un área de desove de tortugas y hábitat de manatíes". También aseguró que la actividad pesquera se vería afectada por el tránsito constante de embarcaciones y la contaminación que estas generarían. "Este lugar es bendecido con abundantes peces, calamares, pulpos y camarones. Todo eso desaparecerá, al igual que los corales. La mayoría de las asociaciones de pescadores de Omoa nos oponemos al muelle, pero al final lo que mueve estos proyectos siempre es el dinero", lamentó.



​​​​“Este proyecto no ha comenzado y no puede comenzar sin la autorización de Serna”: Juan Carlos Ramos, ministro de Serna

No hay un permiso

Juan Carlos Ramos, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), aseguró en una entrevista que el proyecto aún no cuenta con ningún tipo de licencia ambiental. "Sobre este tema hemos escuchado denuncias. Este proyecto no ha comenzado y no puede comenzar sin la autorización de Serna. Lo que podemos asegurar es que no se ha presentado la solicitud de licencia ambiental y, por lo tanto, la institución no ha emitido ninguna autorización", afirmó. El funcionario indicó además que los equipos de inspección aún no han realizado visitas relacionadas con el proyecto. Explicó que el procedimiento establece que la empresa interesada debe presentar primero una solicitud ante la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (Deca). Posteriormente, técnicos de la institución realizan una inspección para determinar, con base en criterios técnicos y ambientales, si la obra es viable en el sitio propuesto.

Sépalo Antecedente En 2021, el Poder Ejecutivo, presidido por el ex presidente Juan Orlando Hernández, aprobó el proyecto y fue publicado el 22 de enero en el Diario Oficial La Gaceta mediante el decreto ejecutivo PCM-039-2020.