Matrícula vehicular 2026: calendario, tasas y amnistía vigente en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

El período de Matrícula Vehicular 2026 inició en julio con las terminaciones de placas 0 y 1 y continuará durante agosto con las terminaciones 2 y 3, de acuerdo con el calendario establecido por el Instituto de la Propiedad (IP). Paralelamente, permanece vigente una amnistía vehicular que exonera del pago de multas, recargos e intereses por mora correspondientes a 2025 y años anteriores. La medida busca facilitar que los propietarios de vehículos regularicen su situación tributaria y completen el proceso de matrícula dentro de los plazos establecidos.

El Instituto de la Propiedad explicó que los vehículos importados o adquiridos en el mercado nacional que se matriculen por primera vez deben cancelar la Tasa Única Anual Vehicular dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha de circulación. Para los vehículos nuevos y usados que ingresan por primera vez al país, la tasa corresponde al 2% sobre el valor CIF, que comprende el costo del vehículo en el país de origen, el seguro de transporte y el flete, además de los derechos y demás cargos de importación. El pago mínimo establecido es de 3,000 lempiras. En el caso de las motocicletas, la tasa también equivale al 2% sobre el valor CIF más los derechos y demás cargos de importación o, según corresponda, sobre el valor consignado en la factura de venta en el mercado interno.

Tasas según el tipo de vehículo

Los vehículos particulares de hasta 2,500 centímetros cúbicos (cc) pagan una tasa de 1,200 lempiras, mientras que aquellos con un cilindraje superior a 2,500 cc cancelan 2,200 lempiras. Las motocicletas pagan 200 lempiras; los remolques o rastras, 1,000 lempiras; la maquinaria agrícola, 200 lempiras; y los vehículos de alquiler de hasta 2,500 cc deben cancelar 750 lempiras.

Parque vehicular y calendario

El parque vehicular de Honduras está conformado por 3,924,008 unidades. De ese total, 1,897,100 corresponden a automóviles y 2,026,908 a motocicletas. Según el calendario de matrícula, en agosto corresponde realizar el trámite a los vehículos con placas terminadas en 2 y 3; en septiembre, a las terminaciones 4 y 5; en octubre, 6 y 7; en noviembre, 8 y 9; y en diciembre será el turno de las motocicletas, los vehículos nacionales y los remolques.

Meta de recaudación

El Instituto de la Propiedad proyecta recaudar más de L5,443 millones durante el período de matrícula vehicular 2026 mediante el pago de la Tasa Única Anual Vehicular por parte de cerca de 2.8 millones de propietarios, de acuerdo con datos proporcionados a LA PRENSA. Como parte de sus proyecciones, la institución estima recaudar alrededor de L750 millones durante julio.

Consulta de tasas y multas

Los propietarios pueden consultar el monto de la matrícula, las multas y otros cargos en el portal oficial www.ip.gob.hn. Para ello, deben ingresar a la sección "Registro Vehicular" y seleccionar la opción "Consultas de tasa vehicular y plan de pago".