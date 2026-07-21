¡Ya nació! Nadia Ferreira y Marc Anthony se convierten en padres por segunda vez

La familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira acaba de crecer. La pareja anunció el nacimiento de su segunda hija en común y compartió las primeras imágenes de la bebé, quien llevará por nombre Myla.
A través de una publicación en redes sociales, el cantante y la modelo paraguaya comapartieron una emotiva foto en blanco y negro en el que aparecen junto a sus dos hijos. En la imagen, Marquitos, quien cumplió tres años el pasado mes de junio, carga por primera vez a su hermana menor.
Junto a la fotografía, ambos expresaron la emoción que viven con la llegada de la nueva integrante de la familia.
"Que bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes".
La publicación también incluyó una segunda imagen en la que se observan las manos de Marc, Nadia, Marquitos y la recién nacida, una instantánea que simboliza la unión de la familia.
Aunque la pareja confirmó desde hace varios meses que esperaba una niña, decidió mantener en reserva su nombre hasta el día de su nacimiento.