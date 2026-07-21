¡Ya nació! Nadia Ferreira y Marc Anthony se convierten en padres por segunda vez

Estados Unidos.

La familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira acaba de crecer. La pareja anunció el nacimiento de su segunda hija en común y compartió las primeras imágenes de la bebé, quien llevará por nombre Myla.

A través de una publicación en redes sociales, el cantante y la modelo paraguaya comapartieron una emotiva foto en blanco y negro en el que aparecen junto a sus dos hijos. En la imagen, Marquitos, quien cumplió tres años el pasado mes de junio, carga por primera vez a su hermana menor.

Junto a la fotografía, ambos expresaron la emoción que viven con la llegada de la nueva integrante de la familia.