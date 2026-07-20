Tokischa confiesa que tuvo un “sugar daddy” en su etapa de crisis

Bogotá.

La cantante española Rosalía sorprendió este sábado al público de su segundo concierto en Bogotá al invitar al escenario a la rapera dominicana Tokischa Altagracia para participar en el ya habitual "confesionario" del 'Lux Tour', donde la artista latina reveló una anécdota sobre una etapa de dificultades económicas en la que tenía un 'sugar daddy'.

Tokischa, con quien Rosalía colaboró en 2021 en el tema 'Linda' y luego grabó ‘La Combi Versace’ para el exitoso álbum ‘Motomami’ (2022), confesó que en una etapa de su vida, cuando atravesaba dificultades económicas, mantuvo una relación con un 'sugar daddy', un hombre mayor que la "apoyaba" financieramente.

"Yo soy como un gato, Yo he vivido muchas vidas", le dijo a Rosalía. "Una de ellas fue en una época en la que estaba completamente rota, no tenía habitación, no tenía trabajo, no tenía nada... pero tenía novio".

"Eso no importaba mucho. Así que decidí convertirme en sugar baby y empecé a buscar... Y recuerda, escuchamos, pero no juzgamos. No, no, no... hay que buscarse la vida, ¿verdad? Porque no puedes estar por ahí sin un lugar donde quedarte y en tu casa sentada. Hay que trabajar, hacer ejercicio, vestirse... esos son los mandamientos de Tokischa".

La artista explicó que su entonces pareja no estaba demasiado de acuerdo con aquella decisión, aunque ambos atravesaban una situación económica complicada. Fue entonces cuando apareció un sugar daddy que, según contó, le propuso mantener un trío: "Una de mis mejores amigas era la prima de mi novio de esa época, así que me la llevé a ella", contó.