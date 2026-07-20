Tokischa confiesa que tuvo un “sugar daddy” en su etapa de crisis

La cantante española Rosalía sorprendió este sábado al público de su segundo concierto en Bogotá al invitar al escenario a la rapera dominicana Tokischa Altagracia para participar en el ya habitual "confesionario" del 'Lux Tour', donde la artista latina reveló una anécdota sobre una etapa de dificultades económicas en la que tenía un 'sugar daddy'.
Tokischa, con quien Rosalía colaboró en 2021 en el tema 'Linda' y luego grabó ‘La Combi Versace’ para el exitoso álbum ‘Motomami’ (2022), confesó que en una etapa de su vida, cuando atravesaba dificultades económicas, mantuvo una relación con un 'sugar daddy', un hombre mayor que la "apoyaba" financieramente.
"Yo soy como un gato, Yo he vivido muchas vidas", le dijo a Rosalía. "Una de ellas fue en una época en la que estaba completamente rota, no tenía habitación, no tenía trabajo, no tenía nada... pero tenía novio".
"Eso no importaba mucho. Así que decidí convertirme en sugar baby y empecé a buscar... Y recuerda, escuchamos, pero no juzgamos. No, no, no... hay que buscarse la vida, ¿verdad? Porque no puedes estar por ahí sin un lugar donde quedarte y en tu casa sentada. Hay que trabajar, hacer ejercicio, vestirse... esos son los mandamientos de Tokischa".
La artista explicó que su entonces pareja no estaba demasiado de acuerdo con aquella decisión, aunque ambos atravesaban una situación económica complicada. Fue entonces cuando apareció un sugar daddy que, según contó, le propuso mantener un trío: "Una de mis mejores amigas era la prima de mi novio de esa época, así que me la llevé a ella", contó.
@europafm Rosalía no deja de sorprendernos y este sábado invitó a Tokischa a sumarse al confesionario de ‘La Perla’ ✨ Aunque la sorpresa nos la llevamos no por la invitada, sino por su historia 😱 La dominicana fue ‘La Perla’ del novio que tenía en una época que no le iba bien y acabó buscándose un ‘sugar daddy’. ¡Su historia no tiene desperdicio! 👆🏻 📹 @jjuancardonaa #rosalia #tokischa #luxtour ♬ sonido original - Europa FM
"Nos lo pasamos muy bien. Ella y yo, mi sugar daddy, que, por cierto, no se le levantaba", continuó. "Así que básicamente terminó siendo solo nosotras dos divirtiéndonos juntas. Ella no se separaba de mí".
La historia terminó con una discusión con su entonces novio cuando regresó a casa junto a su amiga. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, ambas decidieron irse de fiesta y cerrar la noche por todo lo alto.
La historia de la polémica artista dominicana arrancó risas y ovaciones entre los asistentes.
Una amistad de varios años
Al presentarla, Rosalía resaltó los momentos que han compartido "dentro y fuera del escenario" y la fuerte amistad que mantienen desde hace varios años.
Al terminar la conversación, Rosalía le dedicó unas palabras de cariño: "Tengo una debilidad contigo, realmente tú eres mi perla favorita, Toki", una frase que dio paso a 'Perla', una de las canciones más esperadas y ovacionadas del repertorio del 'Lux Tour'.
El confesionario se ha convertido en uno de los momentos más esperados del 'Lux Tour', por el que ya han pasado artistas como Karol G, Aitana, Bad Gyal, Lorde, Chappell Roan o Guitarricadelafuente, entre otros.
En la primera fecha de Bogotá, hace dos días, que abrió la etapa latinoamericana de la gira, la catalana presentó para su confesionario a la cantante y actriz colombiana Juliana Velásquez, a quien presentó como "una mujer talentosísima que no necesita introducción".
Tras sus dos presentaciones en Bogotá, Rosalía continuará la etapa latinoamericana de la gira con conciertos en Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, antes de cerrar el recorrido el 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico).
EFE