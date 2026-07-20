Sydney Sweeney protagonizará nueva versión del "Jinete Sin Cabeza"

Sony Pictures prepara Hollow, una nueva versión de La Leyenda de Sleepy Hollow, con Sydney Sweeney como protagonista y Lindsey Anderson Beer como guionista y directora.
La película estará basada en la próxima novela de Beer, cuya publicación está prevista para otoño de 2027.
La historia ofrecerá una reinterpretación del relato de Washington Irving al colocar a Katrina Van Tassel en el centro de un misterio sobrenatural, dejando atrás su papel tradicional como interés romántico.
El proyecto será producido por LuckyChap, compañía de Margot Robbie, y Honey Trap, la nueva productora de Sweeney, que tendrá aquí su primera película.
Sony adquirió los derechos antes del lanzamiento del libro.
Hollow marcará una nueva colaboración entre Sweeney y el estudio tras el éxito comercial de Anyone But You, que superó los 210 millones de dólares en taquilla mundial.
Beer ha trabajado previamente en Pet Sematary: Bloodlines y Sierra Burgess Is a Loser.
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