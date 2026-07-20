Sydney Sweeney protagonizará nueva versión del "Jinete Sin Cabeza"

Estados Unidos.

Sony Pictures prepara Hollow, una nueva versión de La Leyenda de Sleepy Hollow, con Sydney Sweeney como protagonista y Lindsey Anderson Beer como guionista y directora.

La película estará basada en la próxima novela de Beer, cuya publicación está prevista para otoño de 2027.

La historia ofrecerá una reinterpretación del relato de Washington Irving al colocar a Katrina Van Tassel en el centro de un misterio sobrenatural, dejando atrás su papel tradicional como interés romántico.

El proyecto será producido por LuckyChap, compañía de Margot Robbie, y Honey Trap, la nueva productora de Sweeney, que tendrá aquí su primera película.

Sony adquirió los derechos antes del lanzamiento del libro.

Hollow marcará una nueva colaboración entre Sweeney y el estudio tras el éxito comercial de Anyone But You, que superó los 210 millones de dólares en taquilla mundial.

Beer ha trabajado previamente en Pet Sematary: Bloodlines y Sierra Burgess Is a Loser.