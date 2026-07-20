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Sydney Sweeney protagonizará nueva versión del "Jinete Sin Cabeza"

La película protagonizada por Sydney Sweeney se estrenará en 2027.

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 12:11 -
  • Redacción web
Sydney Sweeney protagonizará nueva versión del Jinete Sin Cabeza

Sydney Sweeney es una de las actrices estadounidenses más aclamadas del momento.

 ALLISON DINNER / EFE
Estados Unidos.

Sony Pictures prepara Hollow, una nueva versión de La Leyenda de Sleepy Hollow, con Sydney Sweeney como protagonista y Lindsey Anderson Beer como guionista y directora.

La película estará basada en la próxima novela de Beer, cuya publicación está prevista para otoño de 2027.

La historia ofrecerá una reinterpretación del relato de Washington Irving al colocar a Katrina Van Tassel en el centro de un misterio sobrenatural, dejando atrás su papel tradicional como interés romántico.

El proyecto será producido por LuckyChap, compañía de Margot Robbie, y Honey Trap, la nueva productora de Sweeney, que tendrá aquí su primera película.

Sony adquirió los derechos antes del lanzamiento del libro.

Hollow marcará una nueva colaboración entre Sweeney y el estudio tras el éxito comercial de Anyone But You, que superó los 210 millones de dólares en taquilla mundial.

Beer ha trabajado previamente en Pet Sematary: Bloodlines y Sierra Burgess Is a Loser.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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