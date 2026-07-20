Shakira felicita a España tras su triunfo en el Mundial 2026

Madrid, España.

La cantante colombiana Shakira celebró públicamente la victoria de la selección española en la final del Mundial 2026 disputada el pasado domingo.

A través de sus redes sociales, la artista expresó su admiración por el desempeño del equipo y envió un mensaje de felicitación que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“Felicidades España, nos vemos ahora en Madrid en la gira europea donde vamos a celebrar por todo lo alto este triunfo con Dai dai”, expresó la colombiana en un video que compartió en sus redes sociales.