Shakira felicita a España tras su triunfo en el Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira celebró públicamente la victoria de la selección española en la final del Mundial 2026 disputada el pasado domingo.
A través de sus redes sociales, la artista expresó su admiración por el desempeño del equipo y envió un mensaje de felicitación que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.
“Felicidades España, nos vemos ahora en Madrid en la gira europea donde vamos a celebrar por todo lo alto este triunfo con Dai dai”, expresó la colombiana en un video que compartió en sus redes sociales.
Su mensaje fue compartido y comentado por miles de usuarios, quienes destacaron el vínculo especial de la artista con el fútbol y con España, país donde vivió durante varios años junto a su expareja, el exfutbolista, Gerard Piqué.
No obstante, Shakira también se acordó de la perdedora, la selección argentina.
"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de Leo Messi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026. ¡Siempre en mi corazón!", dijo la colombiana.
La reacción de Shakira se suma a la ola de celebraciones que recorrieron el mundo tras el triunfo español, consolidando a la selección como referente del deporte internacional.
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