  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Shakira felicita a España tras su triunfo en el Mundial 2026

La cantante colombiana también le recordó a sus seguidores que tiene varios conciertos pendientes de su gira por España.

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 09:59 -
  • Agencia EFE
Shakira felicita a España tras su triunfo en el Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira se presenta en el entretiempo este domingo, durante el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos).

 Octavio Guzman / EFE
Madrid, España.

La cantante colombiana Shakira celebró públicamente la victoria de la selección española en la final del Mundial 2026 disputada el pasado domingo.

A través de sus redes sociales, la artista expresó su admiración por el desempeño del equipo y envió un mensaje de felicitación que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“Felicidades España, nos vemos ahora en Madrid en la gira europea donde vamos a celebrar por todo lo alto este triunfo con Dai dai”, expresó la colombiana en un video que compartió en sus redes sociales.

@shakirafanpage15 #shakira #españa ♬ sonido original - Shakira Fan Page

Su mensaje fue compartido y comentado por miles de usuarios, quienes destacaron el vínculo especial de la artista con el fútbol y con España, país donde vivió durante varios años junto a su expareja, el exfutbolista, Gerard Piqué.

No obstante, Shakira también se acordó de la perdedora, la selección argentina.

"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de Leo Messi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026. ¡Siempre en mi corazón!", dijo la colombiana.

La reacción de Shakira se suma a la ola de celebraciones que recorrieron el mundo tras el triunfo español, consolidando a la selección como referente del deporte internacional.

Shakira compartió su alegría por estar de nuevo apoyando a España, país donde nacieron sus hijos Milán y Sasha.

Shakira compartió su alegría por estar de nuevo apoyando a España, país donde nacieron sus hijos Milán y Sasha.

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias