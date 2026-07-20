Nelson Fuentes fue hallado sin vida tras ser reportado como desaparecido en Copán

La búsqueda de Nelson Fernando Fuentes, de 34 años, terminó de la peor manera este lunes, luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida en las aguas del río Chamelecón, a la altura de la poza La Maca, en el municipio de Florida, Copán.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado sábado 18 de julio, después de que perdieran todo contacto con él. Su ausencia generó preocupación entre sus seres queridos, quienes esperaban encontrarlo con vida.
El hallazgo fue realizado por un pescador que se encontraba en la zona junto a dos menores de edad. Al percatarse de que un cuerpo flotaba en el río, dieron aviso inmediato a las autoridades, quienes se desplazaron al lugar para recuperar el cadáver e iniciar las diligencias correspondientes.
Posteriormente, familiares confirmaron que la víctima era Nelson Fernando Fuentes, originario y residente del barrio El Chorro, en el casco urbano de Florida, Copán.
Hasta ahora, las autoridades no han informado cuál fue la causa de la muerte ni las circunstancias en las que desapareció el hombre, por lo que el caso continúa bajo investigación. Será el avance de las pesquisas y los resultados de Medicina Forense los que determinen qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera localizado en el afluente.