Nelson Fuentes fue hallado sin vida tras ser reportado como desaparecido en Copán

Florida, Copán.

La búsqueda de Nelson Fernando Fuentes, de 34 años, terminó de la peor manera este lunes, luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida en las aguas del río Chamelecón, a la altura de la poza La Maca, en el municipio de Florida, Copán.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado sábado 18 de julio, después de que perdieran todo contacto con él. Su ausencia generó preocupación entre sus seres queridos, quienes esperaban encontrarlo con vida.

El hallazgo fue realizado por un pescador que se encontraba en la zona junto a dos menores de edad. Al percatarse de que un cuerpo flotaba en el río, dieron aviso inmediato a las autoridades, quienes se desplazaron al lugar para recuperar el cadáver e iniciar las diligencias correspondientes.