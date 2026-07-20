Acusado de matar a enfermera Elvira López admite crimen y buscará reducción de pena

San Pedro Sula, Honduras

El caso de la enfermera Elvia Mercedes López Gómez, cuyo asesinato conmocionó a la población de Villanueva, Cortés, y a gran parte del país, avanza hacia una nueva etapa judicial luego de que el principal acusado admitiera su responsabilidad en el crimen. Ruy Gabriel Barahona, portavoz de los Tribunales de Justicia de San Pedro Sula, informó que Daniel Antonio Meraz Cáceres, compañero de hogar de la víctima y acusado por el delito de femicidio agravado, solicitó acogerse al procedimiento abreviado, una figura legal que permite reducir la pena a cambio de aceptar los hechos imputados.

Barahona explicó que inicialmente la audiencia preliminar estaba prevista para el 15 de julio; sin embargo, el 30 de junio la defensa presentó la solicitud para someter el caso a un procedimiento abreviado. Esta petición fue autorizada por el superior jerárquico del fiscal que conoce la causa y posteriormente se notificó a todas las partes procesales. La audiencia fue programada para el 7 de agosto a las 10:00 de la mañana en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Villanueva, instancia que ha conocido el proceso desde la captura del imputado. Durante esa diligencia, el juez conocerá el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y la defensa, luego de que Meraz Cáceres reconociera su participación en la muerte violenta de su pareja Elvira López.

De acuerdo con el portavoz judicial, el delito de femicidio agravado contempla penas que oscilan entre 25 y 30 años de prisión o incluso superiores, pero al acogerse al procedimiento abreviado el acusado podría recibir una condena menor. Aunque la pena definitiva será determinada por el juez durante la audiencia, Barahona indicó que la solicitud del Ministerio Público podría situarse entre 20 y 25 años de reclusión, conforme a lo establecido en este mecanismo procesal.

Crimen atroz

Elvia Mercedes Gómez López era madre de dos hijos y trabajaba desde hacía varios años en una farmacia del sector Planes, en el municipio de San Manuel, Cortés. Su muerte provocó consternación entre familiares, compañeros de trabajo y vecinos, quienes la describieron como una mujer dedicada a su familia y a su profesión. La enfermera fue encontrada sin vida el 3 de junio en su vivienda, ubicada en la colonia Santa Fe, en Villanueva. De acuerdo con el relato de vecinos, fueron sus hijos, de 12 y 7 años, quienes alertaron sobre lo ocurrido al acercarse a una vivienda cercana para pedir alimentos y comentar que su madre no se movía de la cama.