“Me hubiese quitado la vida a mí”: madre de enfermera asesinada en San Manuel rompe el silencio

La muerte de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, de 31 años, ha generado consternación en el municipio de San Manuel, Cortés, donde familiares y vecinos exigen justicia por el crimen que ha sacudido a la comunidad.
El hecho violento ocurrió en el interior de la vivienda donde residía la víctima con sus hijos, quien fue encontrada sin vida en circunstancias que, según informes preliminares, apuntan a una discusión de pareja que terminó en tragedia.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, el principal sospechoso es su compañero sentimental, identificado como Daniel Antonio Meraz Cáceres, quien tras el hecho huyó del lugar con rumbo desconocido.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene un operativo de búsqueda para dar con su paradero y ponerlo a disposición de la justicia.
En medio del dolor, la madre de la víctima relató entre lágrimas cómo fue la última vez que vio con vida a su hija, durante una visita familiar días antes del crimen.
“Yo estuve con ella el domingo, aquí vino con el marido de ella”, recordó la madre durante el velatorio realizado en el barrio Las Flores, en Pimienta, Cortés.
La progenitora aseguró que su hija nunca le contó en detalle situaciones de violencia, aunque afirmó que “siempre la maltrataba” y que ella evitaba hablar para no preocuparla.
“Ella no decía nada, por no preocuparme... se enamoró demasiado”, expresó, al describir la relación que mantenía la joven enfermera con su pareja.
La madre también reveló un detalle estremecedor, al señalar que el sospechoso habría hecho amenazas previas. “Él ya había dicho que me iba a matar a mí... ¿por qué no me mataba a mí y no a mi muchachita?”, lamentó.
La víctima dejó dos hijos de 12 y 8 años, quienes ahora quedan bajo la protección de la familia materna, mientras la comunidad se une en solidaridad ante la tragedia.
“Me hubiese quitado la vida a mí”, dijo entre sollozos la madre, quien exige que el responsable sea capturado y enfrente la justicia sin demora.
El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un arrebato de celos que escaló hasta convertirse en un homicidio por estrangulamiento, según las primeras hipótesis.