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Bus rapidito de la ruta 2 se incendia tras choque con motocicleta en SPS

El motociclista resultó con fuertes quemaduras en varias partes del cuerpo, según reportes preliminares de emergencia

Bus rapidito de la ruta 2 se incendia tras choque con motocicleta en SPS
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Un fuerte accidente de tránsito registrado este jueves en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula, dejó como resultado un bus rapidito incendiado y un motociclista con graves quemaduras, generando alarma entre conductores y sampedranos que circulaban por la zona.

 Foto: LA PRENSA / Héctor Paz
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El hecho ocurrió específicamente entre la 4 y 5 calle del sector Barandillas, cuando un bus de la ruta 2 impactó contra una motocicleta en circunstancias que aún están bajo investigación.

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De acuerdo con información preliminar, el motociclista habría irrespetado la señal de alto, lo que provocó la colisión con el transporte público.

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Tras el impacto, la situación se tornó crítica en cuestión de segundos debido a la magnitud del choque.

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Testigos relataron que el tanque de combustible de la motocicleta explotó inmediatamente después de la colisión, originando un incendio en el punto del impacto.

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Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando al bus tipo rapidito, que terminó envuelto en fuego en plena vía pública.

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El siniestro generó pánico entre transeúntes y conductores, quienes intentaron alejarse del lugar ante el riesgo de nuevas explosiones.

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El motociclista resultó con fuertes quemaduras en varias partes del cuerpo, según reportes preliminares de emergencia

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Personal de socorro lo trasladó de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

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Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias exactas del accidente, mientras se evalúan los daños materiales y se determina la responsabilidad de los involucrados.

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