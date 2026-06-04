Bus rapidito de la ruta 2 se incendia tras choque con motocicleta en SPS

Un fuerte accidente de tránsito registrado este jueves en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula, dejó como resultado un bus rapidito incendiado y un motociclista con graves quemaduras, generando alarma entre conductores y sampedranos que circulaban por la zona.
El hecho ocurrió específicamente entre la 4 y 5 calle del sector Barandillas, cuando un bus de la ruta 2 impactó contra una motocicleta en circunstancias que aún están bajo investigación.
De acuerdo con información preliminar, el motociclista habría irrespetado la señal de alto, lo que provocó la colisión con el transporte público.
Tras el impacto, la situación se tornó crítica en cuestión de segundos debido a la magnitud del choque.
Testigos relataron que el tanque de combustible de la motocicleta explotó inmediatamente después de la colisión, originando un incendio en el punto del impacto.
Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando al bus tipo rapidito, que terminó envuelto en fuego en plena vía pública.
El siniestro generó pánico entre transeúntes y conductores, quienes intentaron alejarse del lugar ante el riesgo de nuevas explosiones.
El motociclista resultó con fuertes quemaduras en varias partes del cuerpo, según reportes preliminares de emergencia
Personal de socorro lo trasladó de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.
Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias exactas del accidente, mientras se evalúan los daños materiales y se determina la responsabilidad de los involucrados.