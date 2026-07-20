Al calor de los tragos, matan a puñaladas a un guardia de seguridad en la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa

Una acalorada discusión bajo los efectos del alcohol terminó en tragedia la tarde del sábado, dejando como saldo la muerte violenta de un hombre en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.

El sangriento hecho se registró a eso de las 6:00 de la tarde en el sector número dos de la referida colonia, una zona fuertemente golpeada por la violencia urbana.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Jhony Antonio Servellón Fúnez, de 32 años de edad. De acuerdo con el reporte de sus conocidos, Servellón Fúnez laboraba como guardia de seguridad y residía en el mismo sector donde le arrebataron la vida.