Al calor de los tragos, matan a puñaladas a un guardia de seguridad en la colonia Villa Nueva

Una acalorada discusión bajo los efectos del alcohol terminó en tragedia la tarde del sábado, dejando como saldo la muerte violenta de un hombre en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.
El sangriento hecho se registró a eso de las 6:00 de la tarde en el sector número dos de la referida colonia, una zona fuertemente golpeada por la violencia urbana.
La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Jhony Antonio Servellón Fúnez, de 32 años de edad. De acuerdo con el reporte de sus conocidos, Servellón Fúnez laboraba como guardia de seguridad y residía en el mismo sector donde le arrebataron la vida.
Informes preliminares indican que el ahora fallecido se dirigió a una pulpería cercana a su vivienda para realizar unas compras. En el negocio se encontraba otro sujeto departiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas.
Por razones que aún están bajo investigación, cuando Jhony ya regresaba hacia su casa, comenzó una fuerte discusión con el individuo. En cuestión de minutos, los insultos verbales escalaron a una escena de extrema violencia. El agresor atacó con un arma blanca a la víctima, hiriéndola de gravedad.
Jhony cayó agonizante en una cuneta, mientras que el hechor, aprovechando la confusión del momento, huyó de la escena trastabillando debido al avanzado estado de ebriedad en el que se encontraba.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue capitalina. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas vinculadas a este nuevo hecho de sangre que enluta a una familia hondureña.