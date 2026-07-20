Capturan a guardia de seguridad con drogas en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés

Un hombre de 30 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el municipio de Choloma, Cortés, tras ser sorprendido en posesión de varios envoltorios con supuesta droga.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso es originario y residente de la residencial Las Américas, en Choloma. Aunque vive en ese sector, la captura se llevó a cabo en otra zona del mismo municipio.