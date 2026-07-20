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Capturan a guardia de seguridad con drogas en Choloma, Cortés

La Policía Nacional informó que al sospechoso de 30 años le decomisaron varios envoltorios con supuesta droga durante un operativo preventivo

Capturan a guardia de seguridad con drogas en Choloma, Cortés

Momentos de la captura del sospechoso de 30 años de edad.
Choloma, Cortés

Un hombre de 30 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el municipio de Choloma, Cortés, tras ser sorprendido en posesión de varios envoltorios con supuesta droga.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso es originario y residente de la residencial Las Américas, en Choloma. Aunque vive en ese sector, la captura se llevó a cabo en otra zona del mismo municipio.

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Durante el registro personal, los agentes le decomisaron varios envoltorios que contenían supuesta marihuana y cocaína, sustancias que serán sometidas a los análisis correspondientes por parte de las autoridades competentes.

El detenido fue remitido, junto con la evidencia incautada, al Ministerio Público, donde enfrentará un proceso por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

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Redacción La Prensa
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