Capturan a hombre con arma en Colón; investigan si fue usada por el crimen organizado

Un hombre fue capturado por miembros de las Fuerzas Armadas durante un operativo ejecutado en la aldea El Tesorito, municipio de Trujillo, luego de que supuestamente le encontraran un arma de fuego cuya procedencia y posible vinculación con hechos del crimen organizado son investigadas por las autoridades.
El detenido fue identificado como Ramón Ruiz, quien enfrenta un proceso por el presunto delito de portación ilegal de arma de fuego de uso permitido, informó la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch.
Durante la operación, los militares decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y 13 proyectiles sin percutir, evidencias que quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.
De acuerdo con información preliminar de las Fuerzas Armadas, las investigaciones apuntan a que el arma incautada podría estar relacionada con actividades del crimen organizado, extremo que será confirmado o descartado mediante los peritajes e indagaciones correspondientes.
Tras su captura, Ramón Ruiz fue remitido junto con la evidencia al Ministerio Público para continuar con el proceso legal establecido.