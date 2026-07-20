Capturan a hombre con arma en Colón; investigan si fue usada por el crimen organizado

Trujillo, Colón

Un hombre fue capturado por miembros de las Fuerzas Armadas durante un operativo ejecutado en la aldea El Tesorito, municipio de Trujillo, luego de que supuestamente le encontraran un arma de fuego cuya procedencia y posible vinculación con hechos del crimen organizado son investigadas por las autoridades.

El detenido fue identificado como Ramón Ruiz, quien enfrenta un proceso por el presunto delito de portación ilegal de arma de fuego de uso permitido, informó la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch.