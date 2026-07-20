Hallan muerta a virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026 dentro de un apartamento en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

La joven Wualys Fuentes Aquino, quien ostentaba el título de virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, fue encontrada sin vida este lunes en el interior de un apartamento ubicado en la colonia Altos del Trapiche, en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo fue reportado a las autoridades, quienes se trasladaron hasta el lugar para realizar las primeras investigaciones y acordonar la zona.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de Fuentes Aquino. Equipos de la Policía Nacional permanecen en el sitio recopilando información y realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.