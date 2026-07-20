Acribillan a dueño de car wash en parqueo de un centro comercial en SPS

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en el parqueo de un centro comercial, luego de ser interceptado por un hombre armado cuando se dirigía a su vehículo en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima acababa de salir del establecimiento y caminaba hacia su automóvil color negro y fue sorprendido por el atacante, quien abrió fuego en repetidas ocasiones.
Los múltiples disparos alarmaron a clientes y empleados del centro comercial, quienes buscaron refugio mientras se reportaba la balacera a los servicios de emergencia.
Paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 acudieron al lugar para brindar asistencia médica; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas de arma de fuego que recibió en diferentes partes del cuerpo.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para preservar los indicios, mientras equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron las diligencias para esclarecer el crimen y determinar el móvil del ataque.