Acribillan a dueño de car wash en parqueo de un centro comercial en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en el parqueo de un centro comercial, luego de ser interceptado por un hombre armado cuando se dirigía a su vehículo en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima acababa de salir del establecimiento y caminaba hacia su automóvil color negro y fue sorprendido por el atacante, quien abrió fuego en repetidas ocasiones.