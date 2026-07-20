Lo que investiga la Policía tras el asesinato de cuatro primos en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Las víctimas fueron identificadas como Dilan Canelas (de 13 años), Diego Canelas (de 22), Daniel Canelas y Kelvin Macdiel Canelas.

Las investigaciones preliminares sobre la muerte violenta de cuatro primos, entre ellos dos hermanos, apuntan a la posible participación de grupos de pandilleros que operan en el sector San Judas de La Ceiba , de acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades policiales.

Carlos Sosa, comisionado de Policía, se refirió al caso y explicó el avance de las investigaciones. "Las personas fueron raptadas por una estructura criminal. Ya tenemos información que nos han proporcionado".

El jefe policial indicó que los cuerpos de inteligencia ya manejan hipótesis iniciales sobre lo ocurrido. "Sobre el posible móvil ya tenemos unas líneas de investigación que, por el trabajo que se ha iniciado, daremos a conocer posteriormente", concluyó Sosa.

Las víctimas residían en la colonia La Libertad, en el sector San Judas, una zona señalada por las autoridades como escenario de disputas entre la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, los cuatro jóvenes fueron privados de libertad aproximadamente a las 5:00 pm del viernes 17 de julio, cuando regresaban de un oficio religioso.

Según esa misma versión, los cuatro primos asistían a reuniones de la congregación de los Testigos de Jehová. La desaparición de los jóvenes generó preocupación entre familiares y vecinos, quienes mantenían la esperanza de encontrarlos con vida.

"No sé por qué tuvieron que hacerles eso, porque ellos eran buenos muchachos que iban a la iglesia", expresó un familiar que pidió mantener el anonimato.

La búsqueda terminó la noche del sábado con el hallazgo de los dos primeros cuerpos en una calle solitaria de la colonia San José. Ambos estaban atados de manos.

De acuerdo con las primeras diligencias, las autoridades presumen que las víctimas fueron asesinadas en otro lugar y posteriormente abandonadas en ese sector, ya que vecinos manifestaron no haber escuchado detonaciones. "Tienen que buscar más porque son cuatro los desaparecidos", dijo un residente de la colonia San José.

La mañana del domingo fueron encontrados los otros dos cuerpos en la colonia Canelas, lo que confirmó el fallecimiento de los cuatro primos.