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Jovencito muere tras accidente de motocicleta en carretera hacia Jacaleapa

El joven fallecido fue identificado como Lester Valladares, originario de la ciudad de Danlí y residente en la colonia Mel Zelaya

Jovencito muere tras accidente de motocicleta en carretera hacia Jacaleapa

Fotografía en vida del adolescente que murió en el accidente de motocicleta en Jacaleapa, El Paraíso.

El Paraíso, Honduras

Un adolescente de 17 años perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado ayer sábado en la carretera que conduce al municipio de Jacaleapa, en el departamento de El Paraíso.

La víctima fue identificada como Lester Valladares, originario de la ciudad de Danlí y residente en la colonia Mel Zelaya, quien se conducía en una motocicleta al momento del percance.

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De acuerdo con la información, el menor sufrió lesiones de gravedad como consecuencia del accidente, por lo que fue trasladado al Hospital Gabriela Alvarado.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció a causa de las heridas. Las autoridades realizaron el levantamiento cadavérico en el centro asistencial.

Posteriormente, el cuerpo del joven fue entregado a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente ni si en el hecho estuvo involucrado otro vehículo.

El caso se mantiene bajo investigación con el fin de esclarecer cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Redacción La Prensa
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