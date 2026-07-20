Triajes y áreas de aislamiento, hospitales coordinan respuesta ante brote de sarampión

San Pedro Sula, Honduras.

Aunque San Pedro Sula mantiene seis casos confirmados de sarampión a la fecha y no ha registrado nuevos contagios esta semana, las autoridades sanitarias y los principales hospitales de la zona noroccidental del país han articulado una respuesta conjunta ante un posible escenario donde el virus comience a propagarse.

En los últimos días, autoridades centrales de la Secretaría de Salud y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se han reunido con las regiones sanitarias de Cortés y San Pedro Sula, así como con directores de hospitales, para coordinar la respuesta al brote de sarampión en Cofradía, donde desde principios de julio permanece activo un cerco epidemiológico.

La estrategia final fue discutida este viernes durante una reunión que se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en la que participaron representantes de ambas regiones sanitarias, el hospital Mario Rivas, el Leonardo Martínez Valenzuela, el hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la gerencia de Salud municipal y el Laboratorio Regional de Virología.

La doctora Lesbia Villatoro, directora de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, explicó que el objetivo es que todos los niveles de atención estén coordinados y evitar respuestas aisladas en caso de que el brote en Cofradía se extienda hacia otros sectores.

De acuerdo con la funcionaria, los centros de salud serán el primer punto de captación de personas con síntomas asociados con la enfermedad. Desde allí se definirá si el paciente puede recibir manejo ambulatorio o si debe ser trasladado a uno de los hospitales.

“Tenemos definida una ruta crítica. Una vez captados los pacientes en el primer nivel de atención, se hará la correcta derivación, ya sea al hospital Leonardo Martínez, al Mario Rivas o al IHSS”, dijo Villatoro.