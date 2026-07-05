Salud confirma nuevos casos de sarampión en una familia de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con la investigación epidemiológica, el conglomerado familiar está conformado por un padre de 43 años y sus tres hijos, de 17, 14 y 11 años. Durante las indagaciones, la madre manifestó que la familia no cuenta con un esquema de vacunación documentado contra el sarampión.

La Secretaría de Salud informó este domingo sobre la detección de nuevos casos de sarampión relacionados con un mismo núcleo familiar en el sector Cofradía, municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

"Se han identificado nuevos casos de sarampión relacionados con un mismo núcleo familiar en el sector Cofradía, municipio de San Pedro Sula, Cortés", informó la Secretaría de Salud en un comunicado.

Las autoridades detallaron que el padre habría estado en contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios durante un viaje realizado a principios de junio al municipio de Santa Rosa de Copán.

Posteriormente, entre el 19 y el 30 de junio, tres de sus hijos comenzaron a presentar síntomas compatibles con sarampión, como fiebre y erupciones en la piel. El primer caso fue confirmado mediante pruebas de laboratorio y, tras la investigación, se identificaron otros contagios dentro del mismo grupo familiar.

Tras la confirmación del primer caso, la Secretaría de Salud activó los protocolos nacionales de respuesta para contener la enfermedad, incluyendo la investigación epidemiológica, búsqueda activa de casos, identificación y seguimiento de contactos, toma de muestras, vacunación de bloqueo y medidas de aislamiento.

"Desde la detección del caso, se activaron de forma inmediata los protocolos nacionales de respuesta para reducir el riesgo de transmisión", señaló la institución.

Como parte de las acciones de control, la Secretaría movilizó 14 brigadas de vacunación en el sector Cofradía para inmunizar a la población susceptible y verificar el estado de vacunación de los habitantes de la zona.

Además, el personal sanitario mantiene la búsqueda activa de personas con síntomas compatibles con la enfermedad y coordina acciones con centros educativos y líderes comunitarios para fortalecer las medidas preventivas y la vigilancia epidemiológica.

La institución hizo un llamado a los padres de familia y a la población en general para revisar el esquema de vacunación de niños, adolescentes y adultos que no hayan recibido la inmunización correspondiente.

"La vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y está disponible en todos los establecimientos de salud del país", recordó la Secretaría de Salud.

Asimismo, las autoridades recomendaron que cualquier persona que presente fiebre, sarpullido, tos, secreción nasal o conjuntivitis evite acudir a centros educativos, lugares de trabajo o reuniones, y busque atención médica inmediata utilizando mascarilla de forma permanente.

La Secretaría de Salud aseguró que continuará fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y mantendrá activas las acciones de prevención y control para proteger a la población, al tiempo que reiteró su compromiso de informar oportunamente sobre la evolución de la situación sanitaria.