Escándalo Mundial: Trump presionó a Infantino y FIFA da 'ayudita' a USA; ¡Bélgica estalla!

Un nuevo escándalo sacude el Mundial 2026 por la ayuda que le ha dado la FIFA a Estados Unidos para el partido de octavos de final ante Bélgica, gracias a la presión que ha metido Donald Trump a Gianni Infantino.
El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle una 'ayudita' a favor de la selección estadounidense en el Mundial 2026.
Estados Unidos se enfrentará contra Bélgica en el partido de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ha recibido un gran favor de la FIFA que pidió Trump.
Y es que la selección norteamericana perdió a una de sus estrellas por expulsión en el juego de los dieciseisavos de final y ahora la FIFA lo ha habilitado para jugar pese a la sanción.
La FIFA anunció este domingo la suspensión del castigo por tarjeta roja de la estrella estadounidense Folarin Balogun, por lo que el delantero estará habilitado para jugar este lunes contra Bélgica en el duelo de octavos de final del Mundial.
"El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bélgica, que se disputará en el Estadio de Seattle", indicó la FIFA en un comunicado.
El máximo organismo del fútbol aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para readmitir a Balogun, decretando que se deja en suspenso la ejecución de la sanción automática de partidos para el jugador estadounidense por un período de prueba de un año.
Balogun recibió el pasado miércoles una tarjeta roja en el partido de dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina, después de que la repetición revelara que pisó involuntariamente la parte posterior de la pierna de uno de sus rivales.
De acuerdo con la normativa de la FIFA, una tarjeta roja implica la expulsión directa del partido de quien recibe la sanción, sino que también queda suspendido para el siguiente encuentro.
En este caso, la sanción conlleva la suspensión de un encuentro según el artículo 10.5 del reglamento de la FIFA para el torneo. Según la información que confirma The Athletic, un equipo no puede apelar una tarjeta roja ni la consiguiente suspensión. Entonces, la medida aplicada por la asociación ha dejado en duda el uso de las normas para este tipo de casos.
The New York Times reveló que Donald Trump llamó directamente a Gianni Infantino, presidente la FIFA, para que “revisara” la suspensión del máximo goleador de USA, que le impedía disputar el duelo de octavos de final frente a Bélgica, el próximo martes, en el Estadio Seattle.
Finalmente, FIFA anunció este domingo que Balogun podría estar habilitado para jugar, en una decisión inédita de la que apenas antecedentes que datan a más de 60 años atrás.
El presidente de Estados Unidos celebró en su cuenta oficial de Truth la decisión y expresó su agradecimiento a la FIFA "por hacer lo correcto" y revertir lo que consideró "una gran injusticia".
"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!", escribió Donald Trump tras la polémica decisión.
La decisión se produce después de que el secretario de Estadio de EE.UU., Marco Rubio, declarara que la selección norteamericana había sido perjudicada por la tarjeta roja. "Les sacaron una tarjeta roja injustamente. Debería haber un proceso de apelación para eso", dijo la semana pasada tras ser preguntado por la victoria de la selección estadounidense.
El Comité Disciplinario de la FIFA ha tomado decisiones similares en el pasado, la más reciente el año pasado, cuando redujo una sanción de tres partidos impuesta a Cristiano Ronaldo a una suspensión de un partido más un período de prueba.
La Federación Belga ha emitido un comunicado en respuesta a la decisión de la FIFA de perdonar la sanción a Folarin Balogun y consideran que la medida es contradictoria y estudia medidas para "salvaguardar los derechos" de todos los equipos del Mundial y "proteger los pricipios fundamentales del juego limpio".
Rudi García, entrenadpr de Bélgica, habló sobre la insólita medida de la FIFA con Folarin Balogun. "No sabía que era el 5 de julio se había convertido en el Día de los Inocentes".
"Me remito al comunicado de nuestra Federación. No es que estemos defendiendo nuestra Selección o nuestra Federación, defendemos la INTEGRIDAD del FÚTBOL. Es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que se toma una decisión de esta naturaleza", añadió Rudi García.