Escándalo Mundial: Trump presionó a Infantino y FIFA da 'ayudita' a USA; ¡Bélgica estalla!

En este caso, la sanción conlleva la suspensión de un encuentro según el artículo 10.5 del reglamento de la FIFA para el torneo. Según la información que confirma The Athletic, un equipo no puede apelar una tarjeta roja ni la consiguiente suspensión. Entonces, la medida aplicada por la asociación ha dejado en duda el uso de las normas para este tipo de casos.