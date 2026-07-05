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Maquillista acusa a Ninel Conde de no pagarle desde hace seis meses

El maquillista Sergio Vilchis señaló a Ninel Conde por un presunto adeudo de seis meses

Maquillista acusa a Ninel Conde de no pagarle desde hace seis meses
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Lo que comenzó como un trabajo para la obra El tenorio cómico terminó convirtiéndose en una larga espera para Sergio Vilchis. El maquillista denunció públicamente que Ninel Conde y su asistente no le han pagado por varios servicios realizados hace seis meses.
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Cansado de intentar resolver la situación en privado, decidió exponer el caso en redes sociales y pedir ayuda a sus seguidores para obtener una respuesta.
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A través de un video compartido en TikTok, Sergio Vilchis relató los detalles de la situación y explicó que trabajó para la intérprete durante algunas funciones de la obra El tenorio cómico, luego de haber sido contactado por Miguel, asistente de Ninel Conde.
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De acuerdo con el maquillista, inicialmente recibió una propuesta laboral para integrarse al proyecto. Tras enviar una cotización, le informaron que únicamente cubriría algunas fechas debido a restricciones presupuestales.
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“Me dijeron que solo serían algunas fechas porque se salía de su presupuesto. Me correspondían como cinco fechas (...) Yo creía que el teatro iba a cubrirlo todo”, dijo el maquillista.
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La situación parecía desarrollarse con normalidad hasta que llegó el momento de recibir el pago por los servicios acordados.
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En el video que rápidamente comenzó a circular en TikTok y otras plataformas digitales, Sergio Vilchis aseguró estar frustrado por la falta de respuestas después de medio año.
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El maquillista sostuvo que intentó comunicarse tanto con el asistente de la artista como con la propia Ninel Conde, pero asegura que ninguno respondió sus mensajes.
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“Después de medio año ya no hay respuestas de su parte. Les escribo, no me contestan. Ya intenté contactar a Ninel, tampoco. Al día de hoy llevan seis meses sin contactarme y sin pagarme”, dijo.
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Además, el maquillista dejó claro que no busca generar polémica gratuita, sino obtener una solución a una situación que considera injusta. A su juicio, el problema no solo involucra dinero, sino también respeto hacia el trabajo y el tiempo invertidos.
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