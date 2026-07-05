Maquillista acusa a Ninel Conde de no pagarle desde hace seis meses

Lo que comenzó como un trabajo para la obra El tenorio cómico terminó convirtiéndose en una larga espera para Sergio Vilchis. El maquillista denunció públicamente que Ninel Conde y su asistente no le han pagado por varios servicios realizados hace seis meses.
Cansado de intentar resolver la situación en privado, decidió exponer el caso en redes sociales y pedir ayuda a sus seguidores para obtener una respuesta.
A través de un video compartido en TikTok, Sergio Vilchis relató los detalles de la situación y explicó que trabajó para la intérprete durante algunas funciones de la obra El tenorio cómico, luego de haber sido contactado por Miguel, asistente de Ninel Conde.
De acuerdo con el maquillista, inicialmente recibió una propuesta laboral para integrarse al proyecto. Tras enviar una cotización, le informaron que únicamente cubriría algunas fechas debido a restricciones presupuestales.
“Me dijeron que solo serían algunas fechas porque se salía de su presupuesto. Me correspondían como cinco fechas (...) Yo creía que el teatro iba a cubrirlo todo”, dijo el maquillista.
La situación parecía desarrollarse con normalidad hasta que llegó el momento de recibir el pago por los servicios acordados.
En el video que rápidamente comenzó a circular en TikTok y otras plataformas digitales, Sergio Vilchis aseguró estar frustrado por la falta de respuestas después de medio año.
El maquillista sostuvo que intentó comunicarse tanto con el asistente de la artista como con la propia Ninel Conde, pero asegura que ninguno respondió sus mensajes.
“Después de medio año ya no hay respuestas de su parte. Les escribo, no me contestan. Ya intenté contactar a Ninel, tampoco. Al día de hoy llevan seis meses sin contactarme y sin pagarme”, dijo.
Además, el maquillista dejó claro que no busca generar polémica gratuita, sino obtener una solución a una situación que considera injusta. A su juicio, el problema no solo involucra dinero, sino también respeto hacia el trabajo y el tiempo invertidos.