Estas zonas de San Pedro Sula y Tegucigalpa no tendrán luz este lunes 6 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas programó cortes de electricidad para este lunes 6 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, uno de los circuitos estará fuera de servicio entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la mañana, y posteriormente entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde. Durante esos períodos permanecerán sin energía la Funeraria Jardines de Paz Suyapa, la aldea de Suyapa, el sector La Plaza, el barrio La Cruz, la colonia Suyapita, parte del Hospital Fundación María y el Hospital Hondureño del Niño Quemado. Las interrupciones también alcanzarán el aserradero Serma, el barrio El Calvario, el sector Sinaí, la aldea de Suyapa y otras comunidades cercanas, por lo que la estatal recomendó a los abonados tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el tiempo que duren los trabajos.
Otro de los cortes programados en la capital se desarrollará en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. En esta jornada se verán afectados el Colegio Nacional de Ingenieros, el Coliseum, parte de Prados Universitarios, específicamente el sector ubicado detrás del Coliseum, además de los Condominios Esmeralda, Arteco y zonas aledañas.
En San Pedro Sula, los cortes de energía se efectuarán entre las 8:45 de la mañana y las 2:45 de la tarde, afectando a varios complejos residenciales del sector norte de la ciudad entre los que figuran la residencial Villas del Bosque I, la residencial Monte Alegre, la residencial Villas del Bosque II, la residencial Maple y la residencial Campisa, etapa I.