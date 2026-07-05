Estas zonas de San Pedro Sula y Tegucigalpa no tendrán luz este lunes 6 de julio

En el Distrito Central, uno de los circuitos estará fuera de servicio entre las 8:00 de la mañana y las 9:00 de la mañana, y posteriormente entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde. Durante esos períodos permanecerán sin energía la Funeraria Jardines de Paz Suyapa, la aldea de Suyapa, el sector La Plaza, el barrio La Cruz, la colonia Suyapita, parte del Hospital Fundación María y el Hospital Hondureño del Niño Quemado. Las interrupciones también alcanzarán el aserradero Serma, el barrio El Calvario, el sector Sinaí, la aldea de Suyapa y otras comunidades cercanas, por lo que la estatal recomendó a los abonados tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el tiempo que duren los trabajos.