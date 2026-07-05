Onda tropical dejará lluvias intensas en varias zonas de Honduras

La aproximación de una onda tropical provocará lluvias de moderadas a fuertes en varias regiones de Honduras a partir de este domingo, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).