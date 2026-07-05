Onda tropical dejará lluvias intensas en varias zonas de Honduras

La aproximación de una onda tropical provocará lluvias de moderadas a fuertes en varias regiones de Honduras a partir de este domingo, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
El fenómeno ingresará por la región oriental del país y favorecerá precipitaciones en gran parte del territorio nacional, especialmente en las zonas centro, oriente y suroccidente, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.
El pronosticador de Cenaos, Luis Fonseca, explicó que la onda tropical dejará acumulados de entre 15 y 25 milímetros de lluvia en la mayor parte del país.
Además de las precipitaciones, el sistema estará acompañado de tormentas eléctricas, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones climáticas y evitar exponerse durante las descargas eléctricas.
Fonseca indicó: " La onda tropical estará influenciada por una vaguada de superficie, dejará acumulados un poco más altos en la región occidental del país".
Los departamentos del suroccidente figuran entre las zonas donde se esperan los mayores acumulados, debido a la interacción de ambos sistemas meteorológicos, lo que favorecerá precipitaciones más intensas durante la jornada.
El pronosticador señaló que el sur del departamento de Francisco Morazán también se encuentra entre las áreas con mayor probabilidad de registrar lluvias significativas durante el paso del fenómeno.
Las autoridades meteorológicas consideran que estas precipitaciones podrían beneficiar a distintas zonas agrícolas, debido a los buenos acumulados previstos en plena temporada lluviosa.
Según el pronóstico oficial, la mayor influencia de la onda tropical se presentará durante este domingo, cuando se esperan las lluvias más generalizadas en el territorio hondureño.
Fonseca agregó que el lunes continuarán las precipitaciones en algunas regiones, aunque con menor intensidad en comparación con el ingreso inicial de la onda tropical.
"El martes volveremos a condiciones mayormente secas en la mayor parte del país", concluyó el pronosticador.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales de Copeco y tomar precauciones en zonas vulnerables a inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos, especialmente en las regiones donde se prevén los mayores acumulados de lluvia.