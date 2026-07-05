Juan Orlando Hernández confirma nueva fecha para su regreso a Honduras

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, confirmó este domingo la fecha exacta de su regreso a Honduras.
Mediante un video publicado en sus redes sociales, Hernández expresó su emoción por el retorno al país. “¡VOLVEREMOS A VERNOS! ¡EL MOMENTO DE VOLVER A CASA HA LLEGADO!", expresó el expresidente.
El exmandatario añadió que su regreso está previsto para el domingo 26 de julio. “Primero Dios, este próximo domingo 26 de julio a las 9:00 am estaré de regreso en nuestra tierra", indicó Hernández.
“No puedo... de verdad no puedo negarles la profunda emoción y la alegría que siento en el corazón por volver a casa", manifestó el exgobernante.
También aseguró que espera reencontrarse con su familia y allegados tras su retorno al país. “Cuento los días para abrazar a mi madre, a mi esposa Ana, a mis hijos, a mis nietas y demás familiares, así como a cada amigo que nos sostuvo firmes con sus oraciones.”
El exgobernante reconoció que ha enfrentado un proceso difícil y mencionó las condiciones que ha vivido recientemente. “No fue fácil. El proceso ha sido sumamente duro... y lo que experimenté en prisión, de verdad, no se lo deseo a nadie".
Sin embargo, destacó su fe como un elemento clave para sobrellevar la situación. “Pero mi gran lección, y siempre lo diré, es que Dios nunca, pero nunca nos deja solos. Con determinación, disciplina y fe siempre se sale adelante".
Reiteró la fecha de su retorno y envió un mensaje a sus seguidores. “Estamos contando los días para este próximo domingo 26 de julio a las 9:00 de la mañana. Que Dios me los bendiga a todos, y nos vemos muy pronto".
Hernández regresará a Honduras después de que un juez hondureño suspendió provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional contra él, tras admitir su solicitud de presentación voluntaria en un caso por el presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013, según informó el Poder Judicial.
Hernández es imputado por presunto fraude y lavado de activos en un caso conocido como Pandora II, que investiga el presunto desvío de recursos estatales para la campaña política de 2013 y que también involucra al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), exdiputados, empresarios y particulares.
Según las investigaciones del Ministerio Público (Fiscalía), los acusados conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que facilitó el desembolso de más de 288 millones de lempiras (unos 10,8 millones de dólares) a favor de dos fundaciones.
Tras conocerse la resolución, Hernández anunció en sus redes sociales que regresará a Honduras dentro del plazo fijado por el juez y reiteró que comparecerá voluntariamente ante la justicia. La declaración de imputado fue programada para el próximo lunes 3 de agosto de 2026.
El exmandatario afirmó que el proceso en su contra "carece de sustento legal", se declaró inocente y aseguró que su intención es reunirse con su familia y rehacer su vida "sin ninguna ambición política electoral".
Hernández quedó en libertad el 1 de diciembre de 2025, luego de que Trump le concediera un indulto el 28 de noviembre, cuando cumplía una condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por una corte de Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
El expresidente fue capturado en Tegucigalpa, la capital hondureña, en febrero de 2022, menos de tres semanas después de dejar el poder, y extraditado a Estados Unidos en abril de ese mismo año.