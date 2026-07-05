Cabo Verde desata locura, Vozinha aprovechó su fama y sorprende con lo que hizo

Así recibieron a Cabo Verde luego de su hazaña en el Mundial 2026: fiesta en su país y furor por Vozinha.
Cabo Verde finalizó con dignidad su participación en el Mundial 2026 con una derrota 3-2 ante Argentina. Cerraron invictos en tiempos reglamentario, ya que le empataron 1-1 y forzaron el partido al alargue.
Luego de su primera aventura en una Copa del Mundo, el equipo africano se preparó para regresar a su país tras una histórica participación.
Los jugadores arribaron este domingo a su país tras hacerle un partidazo a la actual campeona del mundo.
La terminal aérea y sus alrededores quedaron completamente abarrotados por aficionados que querían agradecer personalmente a los futbolistas por haber puesto el nombre de Cabo Verde en boca del mundo entero.
Una numerosa expedición de aficionados y medios de comunicación recibió este domingo en el Aeropuerto Nelson Mandela de Praia a la selección de fútbol de Cabo Verde tras su histórica participación en el Mundial 2026, donde fueron eliminados en la prórroga de los dieciseisavos de final por Argentina.
A su llegada este domingo a Praia, la capital, la selección fue recibida con honores por cientos de aficionados que aguardaron ondeando banderas del país, tal y como mostró la Federación Caboverdiana de Fútbol en sus redes sociales.
Incluso, aparece uno de los operarios del aeropuerto haciendo reverencias en la propia pista a los jugadores y al cuerpo técnico, los cuales ya son los grandes héroes nacionales.
En su primera aparición en una Copa del Mundo, el equipo africano fue una de las sorpresas de la edición, al conseguir el segundo puesto del Grupo H, en el que también estaban España, Uruguay y Arabia Saudí.
En su primer partido rompieron los pronósticos y sacaron un meritorio empate, 0-0, ante España y otros dos ante Uruguay (2-2) y Arabia Saudí (0-0).
Con tres puntos e invicta, el equipo dirigido por el exfutbolista del Badajoz Pedro Leitao Brito 'Bubista' accedió a los dieciseisavos del torneo, convirtiéndose en el país más pequeño de la historia en clasificar a las rondas eliminatorias de un Mundial.
Allí asombraron al mundo del fútbol llevando a Argentina a la prórroga después del 1-1 en los noventa minutos. Incluso en la prolongación, llegaron a situar de nuevo el empate 2-2 con un espléndido gol de Sidney Lopes Cabral, pero caerían con el definitivo 3-2.
Dentro de las intrahistorias que deja el camino de Cabo Verde por la Copa del Mundo, sin duda, la más llamativa es la de su portero titular, Josimar José Évora Dias 'Vozinha'.
El guardameta ya fue el principal protagonista en el debut con una sobresaliente actuación ante España, que también se prolongó en el resto de partidos del torneo.
Sus atajadas fueron muy aclamadas y provocó que se desatase el fenómeno Vozinha, que ha pasado de tener 200.000 seguidores en Instagram antes del Mundial a casi 26 millones hoy día.
A su llegada, 'Vozinha' fue recibido como un héroe y todo la hinchada lo recibió de la mejor manera.
El guardameta de 40 años solo recibió goles en los partidos ante Uruguay y Argentina en el Mundial 2026.
Furor por parte de las miles de personas que fueron a recibir a los protagonistas de una de las mejores historias en una Copa del Mundo.
Nadie se quería perder la fiesta para darle el mejor recibimiento a su país luego de la hazaña en el Mundial 2026.
Un gran recibimiento por parte de miles de aficionados que llegaron para festejar a su equipo.
Vozinha desató el furor en su llegada: todos querían una foto, desde trabajadores del aeropuerto y los aficionados presentes.
Una fiesta se vivió en Cabo Verde para darle aliento a los jugadores y cuerpo técnico de Cabo Verde.
Vozinha aprovechó su fama en Instagram e hizo un en vivo para que todos vieran el recibimiento que tuvieron los seleccionados de Cabo Verde. Más de 70 mil personas estaban conectadas para presenciar el momento historico
Los jugadores saludaron desde un autobús mientras miles de personas acompañaban la caravana entre banderas, música, bailes y constantes muestras de cariño, en una celebración que reflejó la magnitud de lo conseguido durante el Mundial.