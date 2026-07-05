Luna de Ciervo 2026: ¿cuándo será y cómo verla en Honduras?

La denominada “Luna de Ciervo” será uno de los eventos astronómicos más destacados del mes de julio de 2026, correspondiente a la luna llena del mes.
Este fenómeno alcanzará su punto máximo de iluminación el miércoles 29 de julio de 2026, en diferentes horarios según la zona horaria.
En términos generales, el instante exacto de plenitud se registrará alrededor de las 14:36 GMT, lo que equivale a horas de la tarde en Europa y la madrugada en América.
En Honduras, la luna llena podrá observarse con su máximo esplendor entre la medianoche y madrugada, cuando alcance su fase completa.
Aunque el momento exacto de plenitud es breve, la Luna se percibe casi completamente iluminada durante varias noches consecutivas alrededor de esa fecha.
El nombre “Luna de Ciervo” proviene de tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica, que asociaban esta fase con el crecimiento de las astas de los ciervos machos.
Este nombre también forma parte de un conjunto de denominaciones populares que distintas culturas han asignado a las lunas llenas según los ciclos naturales del año.
Astronómicamente, la Luna llena de julio también es conocida como “Buck Moon”, término ampliamente utilizado en publicaciones científicas y de divulgación.
Durante su aparición, la Luna suele verse más grande y brillante cuando se encuentra cerca del horizonte, debido a un efecto óptico conocido como ilusión lunar.
Las condiciones de observación serán favorables en las noches cercanas al 29 de julio, especialmente si el cielo está despejado y con poca contaminación lumínica.
Este evento lunar coincidirá con otros fenómenos astronómicos del mes, como lluvias de meteoros visibles en la última semana de julio.
De esta manera, julio de 2026 se perfila como un mes especialmente atractivo para la observación del cielo nocturno, con la Luna de Ciervo como principal protagonista.