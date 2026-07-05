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Luna de Ciervo 2026: ¿cuándo será y cómo verla en Honduras?

La luna llena de julio, conocida como Luna de Ciervo, será visible en esta fecha y podrá apreciarse durante varias noches consecutivas

Luna de Ciervo 2026: ¿cuándo será y cómo verla en Honduras?
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La denominada “Luna de Ciervo” será uno de los eventos astronómicos más destacados del mes de julio de 2026, correspondiente a la luna llena del mes.

 Fotografía: Pixabay
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Este fenómeno alcanzará su punto máximo de iluminación el miércoles 29 de julio de 2026, en diferentes horarios según la zona horaria.

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En términos generales, el instante exacto de plenitud se registrará alrededor de las 14:36 GMT, lo que equivale a horas de la tarde en Europa y la madrugada en América.

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En Honduras, la luna llena podrá observarse con su máximo esplendor entre la medianoche y madrugada, cuando alcance su fase completa.

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Aunque el momento exacto de plenitud es breve, la Luna se percibe casi completamente iluminada durante varias noches consecutivas alrededor de esa fecha.

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El nombre “Luna de Ciervo” proviene de tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica, que asociaban esta fase con el crecimiento de las astas de los ciervos machos.

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Este nombre también forma parte de un conjunto de denominaciones populares que distintas culturas han asignado a las lunas llenas según los ciclos naturales del año.

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Astronómicamente, la Luna llena de julio también es conocida como “Buck Moon”, término ampliamente utilizado en publicaciones científicas y de divulgación.

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Durante su aparición, la Luna suele verse más grande y brillante cuando se encuentra cerca del horizonte, debido a un efecto óptico conocido como ilusión lunar.

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Las condiciones de observación serán favorables en las noches cercanas al 29 de julio, especialmente si el cielo está despejado y con poca contaminación lumínica.

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Este evento lunar coincidirá con otros fenómenos astronómicos del mes, como lluvias de meteoros visibles en la última semana de julio.

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De esta manera, julio de 2026 se perfila como un mes especialmente atractivo para la observación del cielo nocturno, con la Luna de Ciervo como principal protagonista.

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