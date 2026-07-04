Vozinha hace increíble confesión sobre Messi: el gesto del argentino tras eliminarlos

Vozinha, portero de Cabo Verde, fue la sensación durante el Mundial 2026 y tras ser eliminado ante Argentina en los dieciseisavos de final hizo una confesión sobre Lionel Messi.
El equipo africano estuvo a punto de dar la sorpresa ante la actual campeona del mundo. Le jugó de tú a tú y le empató en dos ocasiones a los sudamericanos.
Parte de lo ocurrido en el duelo ante la Albiceleste fue gracias a su portero: Vozinha.
El guardameta de Cabo Verde fue clave para evitar dejarle la tarea fácil a Argentina en su camino rumbo a octavos de final.
Tanto fue su gran actuación, que intervino en varias acciones del '10' argentino y evitó que siguiera ampliando su legado en las Copas del Mundo.
Argentina se terminó llevando la victoria en el minuto 111 y con un gol en propia puerta de Diney.
Al finalizar el partido el partido ambos se saludaron, pero fue hasta después que Vozinha reveló lo que le dijo Messi y el detalle del argentino.
Vozinha confesó que el argentino lo felicitó y le dedicó unas breves palabras tras su actuación de esa noche: "Me acerqué a Messi y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho".
"Me abrazó directamente y me dijo: ‘Has hecho un buen trabajo, sos un arquero increíble y tu gente debe estar muy orgullosa de ti’”, confesó el guardameta.
Además, destapó el gesto y regalo que el argentino le iba a dar luego de quedar fuera del Mundial 2026.
"Le agradecí y le dije: 'eres el mejor, Leo'. Luego le pedí la camiseta y me dijo que me la daría en el túnel de vestuarios. Recordaré esto toda mi vida", reveló.
Vozinha fue clave para que Argentina marcara más tantos en el juego de los dieciseisavos.
Cabo Verde venía de dar la sorpresa tras dejar a Uruguay en la fase de grupos y clasificar como segunda de su grupo.
Empataron ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). Avanzaron con 3 puntos.
En su última prueba cayeron por 3-2 ante Argentina, pero se ganaron el corazón de los aficionados. Vozinha ganó popularidad desde su debut y hasta el momento acumula más de 20 millones de seguidores en Instagram.