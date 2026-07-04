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Vozinha hace increíble confesión sobre Messi: el gesto del argentino tras eliminarlos

Vozinha destapó lo que le dijo Messi tras la eliminación de Cabo Verde y el gesto del argentino en los dieciseisavos del Mundial 2026.

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Vozinha, portero de Cabo Verde, fue la sensación durante el Mundial 2026 y tras ser eliminado ante Argentina en los dieciseisavos de final hizo una confesión sobre Lionel Messi.

 Fotos EFE
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El equipo africano estuvo a punto de dar la sorpresa ante la actual campeona del mundo. Le jugó de tú a tú y le empató en dos ocasiones a los sudamericanos.

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Parte de lo ocurrido en el duelo ante la Albiceleste fue gracias a su portero: Vozinha.
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El guardameta de Cabo Verde fue clave para evitar dejarle la tarea fácil a Argentina en su camino rumbo a octavos de final.
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Tanto fue su gran actuación, que intervino en varias acciones del '10' argentino y evitó que siguiera ampliando su legado en las Copas del Mundo.
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Argentina se terminó llevando la victoria en el minuto 111 y con un gol en propia puerta de Diney.
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Al finalizar el partido el partido ambos se saludaron, pero fue hasta después que Vozinha reveló lo que le dijo Messi y el detalle del argentino.
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Vozinha confesó que el argentino lo felicitó y le dedicó unas breves palabras tras su actuación de esa noche: "Me acerqué a Messi y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho".
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"Me abrazó directamente y me dijo: ‘Has hecho un buen trabajo, sos un arquero increíble y tu gente debe estar muy orgullosa de ti’”, confesó el guardameta.
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Además, destapó el gesto y regalo que el argentino le iba a dar luego de quedar fuera del Mundial 2026.
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"Le agradecí y le dije: 'eres el mejor, Leo'. Luego le pedí la camiseta y me dijo que me la daría en el túnel de vestuarios. Recordaré esto toda mi vida", reveló.
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Vozinha fue clave para que Argentina marcara más tantos en el juego de los dieciseisavos.
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Cabo Verde venía de dar la sorpresa tras dejar a Uruguay en la fase de grupos y clasificar como segunda de su grupo.
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Empataron ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). Avanzaron con 3 puntos.
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En su última prueba cayeron por 3-2 ante Argentina, pero se ganaron el corazón de los aficionados. Vozinha ganó popularidad desde su debut y hasta el momento acumula más de 20 millones de seguidores en Instagram.
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