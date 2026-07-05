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Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj

La fe, el amor y la unión familiar fueron los protagonistas de la celebración por los 60 años de matrimonio de Fuad Issa Faraj Musleh y Josephine Elena Barone

Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Jo y Fuad Faraj junto a sus queridos nietos, en el salón Jordan del Club Hondureño Árabe.

 FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Fuad y Gail Faraj
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Roberto y Joyce Faraj
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Albert y Becky Faraj
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Jessica y George Faraj
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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El pastel fue creación de Pasteleria Gennie´s
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Momento de la bendición del padre Jorge Faraj, quien también es sobrino de Jo y Fuad Faraj
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Marla y Eduardo Panayotti
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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David y Paola Castellanos
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Mario y Emilia Lizardo
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Margarita y Emilio Cardona
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Jackie y Sergio Torres
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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La familia Andonie acompañó a los esposos Faraj Barone en la celebración
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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El brindis selló un momento especial de gratitud en el festejo
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Isabella, David y Angélica Hernández
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Nahún Barrientos y Marta Reyes
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Rafael y Mirtha Ruíz
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Gustavo y Fanny Rivera
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Pamela Hawit, Alicia de Faraj y Mónica Faraj
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Melissa Valenzuela y Ronald Fúnez
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Carolina Castillo, Lizeth Naranjo, Lizeth Faraj, Yolany Valle, Ena Interiano, Maky Leiva y Vicenta Vásquez
Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj
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Jorge y Carolina Bustamante
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