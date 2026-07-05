Fotos: Así se celebró el 60 aniversario de bodas de Fuad y Jo Faraj

Jo y Fuad Faraj junto a sus queridos nietos, en el salón Jordan del Club Hondureño Árabe.
Fuad y Gail Faraj
Roberto y Joyce Faraj
Albert y Becky Faraj
Jessica y George Faraj
El pastel fue creación de Pasteleria Gennie´s
Momento de la bendición del padre Jorge Faraj, quien también es sobrino de Jo y Fuad Faraj
Marla y Eduardo Panayotti
David y Paola Castellanos
Mario y Emilia Lizardo
Margarita y Emilio Cardona
Jackie y Sergio Torres
La familia Andonie acompañó a los esposos Faraj Barone en la celebración
El brindis selló un momento especial de gratitud en el festejo
Isabella, David y Angélica Hernández
Nahún Barrientos y Marta Reyes
Rafael y Mirtha Ruíz
Gustavo y Fanny Rivera
Pamela Hawit, Alicia de Faraj y Mónica Faraj
Melissa Valenzuela y Ronald Fúnez
Carolina Castillo, Lizeth Naranjo, Lizeth Faraj, Yolany Valle, Ena Interiano, Maky Leiva y Vicenta Vásquez
Jorge y Carolina Bustamante