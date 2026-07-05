Jovencita muere tras quedar en medio de un tiroteo; su abuela resultó herida

Una adolescente de 14 años murió luego de recibir un balazo en la cabeza tras quedar en medio de una balacera en la calle de Virrey del Pino, Argentina.
Asimismo, su abuela, que la acompañaba, resultó lesionada en el sitio, generando conmoción en la comunidad de vecinos tras el siniestro.
Según medios locales, el ataque armado se debió a que estaban intentando asesinar a un delincuente en el sitio, lo que ha generado conmoción en la comunidad; por su parte, la adulta mayor que la acompañaba fue trasladada a un hospital en el que fue atendida de emergencia.
La menor de edad fue identificada como Candela Urquiza y se confirmó que fue baleada en la cabeza luego de caminar en la esquina Dupuy y Atalaya, en la zona de Villa Dorrego
Tras lo sucedido, el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de la zona, comentó que el caso se sigue investigando, pues, según la justicia local, el suceso se debió a un conflicto por venta de drogas en la zona, dejando a vecinos y comunidad en alerta tras lo ocurrido en el sitio.
Los tiradores habrían estado implicados en un ajuste de cuentas narco. Uno de los atacantes ya fue identificado aunque continúa prófugo. Mientras las autoridades lo buscan, los vecinos de la adolescente incendiaron su casa.
Las autoridades policiales se enteraron de lo sucedido cuando Candela y su abuela habían llegado al hospital, donde habían sido trasladadas por los mismos tiradores, según precisó una testigo.
Candela llegó sin vida y su abuela debió ser ingresada de urgencia a quirófano. Mientras, intervinieron la Comisaría 4° de Villa Dorrego, de la Policía Bonaerense, y el fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Funcional (UFI) de Homicidios de La Matanza.
La muerte de Candela Abigail Urquiza, generó una fuerte conmoción en su entorno cercano, donde familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor y exigieron justicia.
En redes sociales comenzaron a circular numerosos mensajes de despedida dirigidos a la joven, con frases cargadas de dolor e impotencia por lo ocurrido.