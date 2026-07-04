Estrellas del deporte y las artes, en la boda de Taylor Swift en Nueva York

La elección del Madison Square Garden, uno de los escenarios más icónicos de Nueva York, sorprendió a muchos seguidores de la pareja, que especulaban con una ceremonia más discreta. Sin embargo, el recinto permite controlar el acceso y la privacidad a un acontecimiento que además coincide con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y el 250 aniversario de EE.UU., y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.