¿La Cuatro y Don Francisco tuvieron una ‘relación prohibida’ en Sábado Gigante? Esto se sabe

Durante décadas, “Sábado Gigante” se convirtió en uno de los programas de televisión más exitosos y emblemáticos de habla hispana.
Bajo la conducción de Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, el espacio conquistó a millones de espectadores y contó con personajes que quedaron en la memoria del público, entre ellos “La Cuatro”, interpretada por la actriz chilena Gloria Benavides.
Sin embargo, detrás del éxito del programa también surgió uno de los rumores que más ha perseguido a Benavides: una supuesta relación sentimental y prohibida con Don Francisco.
En una biografía no autorizada sobre Don Francisco, la periodista Laura Landaeta aseguró que Gloria Benavides habría sentido una atracción especial por el conductor. Según la publicación, “Gloria sentía una atracción por Don Francisco muy distinta a lo que él sentía”.
Las especulaciones llegaron a tal punto que la propia actriz decidió responder públicamente y negar que existiera una relación amorosa entre ambos.
Benavides aseguró que los rumores carecían de fundamento y lamentó el impacto que podían tener en las familias involucradas.
“Lo que me dio fue rabia, ¡me dio mucha rabia! Porque son cosas que no tienen fundamento”, declaró la actriz al referirse a las versiones que la vinculaban con el presentador. También explicó que sus hijos fueron quienes le contaron sobre la polémica y que le pareció especialmente grave por el daño que podía ocasionar.
Benavides también explicó por qué, a su juicio, comenzaron a circular este tipo de comentarios. La actriz recordó que trabajó durante muchos años junto a Don Francisco y que siempre existió entre ambos una relación de profundo cariño y gratitud profesional.
“Yo lo quiero mucho. Yo estoy muy agradecida de él”, expresó la intérprete, quien reconoció que el conductor fue una persona fundamental en su trayectoria.
La actriz destacó además que Don Francisco fue quien le abrió las puertas para trabajar en Miami, experiencia que le permitió mantener durante años un empleo estable y sacar adelante a sus hijos. “Me dio la posibilidad de estar en Miami”, recordó Benavides al hablar sobre la importancia que tuvo el presentador en su carrera.
Gloria Benavides interpretó a “La Cuatro” hasta el último episodio de “Sábado Gigante”, emitido el 19 de septiembre de 2015, poniendo fin a una extensa etapa ligada al popular programa.