Estos barrios y colonias de Honduras no tendrán luz este miércoles 19 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este miércoles 19 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Intibucá, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Copán Ruinas y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Lepaterique, Francisco Morazán, la interrupción afectará parte de El Empedrado, Guajire, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldea El Carrizal, aldea El Naranjo y sectores aledaños. En Valle y Francisco Morazán, el corte comprenderá la aldea Cerro Grande, aldea Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, El Cerro El Señor, aldea El Común y zonas cercanas. La suspensión está programada de 9:05 a.m. a 3:05 p.m.
En otras zonas del Distrito Central, se reportará la interrupción en la colonia Divina Providencia, Villa El Porvenir, Río Hondo, Resinera Maya, Estación Terrena Lempira, Zambrano, Primer Batallón de Artillería, aldea Protección, Las Botijas y sectores aledaños, entre 9:00 a.m. y 3:00 p.m.
En Copán Ruinas, los trabajos afectarán el barrio Ostumán, barrio La Esperanza, barrio Las Acacias, barrio El Canario, colonia Hábitat, Las Salitron, Hacienda Grande, Cordoncillo, Rincón del Buey, El Corralito, San Antonio, Santa Cruz, El Chonco, Agua Fría, Aduana El Florido y caseríos cercanos. El horario previsto es de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En Intibucá, el corte será uno de los más extensos y abarcará Generación Puringla Sazagua, aldea El Cedral, Llanos de Santa Cruz, Santo Domingo, Suyapa La Pastosa, Choloma, Lagunetas, Otatala, Piedras Gordas, La Coyotera, El Aguacate, Bañaderos, Liquidámbar, El Picacho, La Loma de Estancia, Horcones, Potreritos, El Encinal, Puente La Gloria, San Antonio, Las Aradas, La Sorto, San José, El Plan, Montañuelas, El Naranjo, Cedros, San Rafael, San Marcos, Cecagua, Unión Praga, El Sapote, La Crucita Oriente y Ojo de Agua. También estarán comprendidos sectores de los municipios de San Isidro, Jesús de Otoro y Masaguara. La interrupción está programada de 8:15 a.m. a 2:15 p.m.
En Ilama, Santa Bárbara, las zonas afectadas serán La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo y Cececapa, en un horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
En San Pedro Sula, el corte afectará la colonia Panting, colonia Suyapa, Anach, colonias Providencia I y II, San Antonio I y II, residencial Las Acacias, colonia San Isidro, colonia 10 de Septiembre, colonia Ebenezer, Villa Rica, Santa Ana, Montebello, Los Laureles, 15 de Septiembre, Los Tamarindos y Los Mangles. Además, estarán sin energía la Gran Central Metropolitana, Café Continental, Oficina de Recursos Naturales, Sogimex, Canasa, Campo Agas, Funymaq y Becamo. El horario establecido es de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.
En otros sectores de San Pedro Sula, la interrupción comprenderá Cabañas, Navidad, Modesto Rodas, Gran Villa, Teletón, colonia Pastor Zelaya I y II, barrio Cabañitas, colonia Flor del Valle (Este), San José Cahsa, colonia El Triángulo, Cottonwise y colonia Valle de Sula (Este), entre 8:45 a.m. y 2:45 p.m.