Estos barrios y colonias de Honduras no tendrán luz este miércoles 19 de agosto

En Intibucá, el corte será uno de los más extensos y abarcará Generación Puringla Sazagua, aldea El Cedral, Llanos de Santa Cruz, Santo Domingo, Suyapa La Pastosa, Choloma, Lagunetas, Otatala, Piedras Gordas, La Coyotera, El Aguacate, Bañaderos, Liquidámbar, El Picacho, La Loma de Estancia, Horcones, Potreritos, El Encinal, Puente La Gloria, San Antonio, Las Aradas, La Sorto, San José, El Plan, Montañuelas, El Naranjo, Cedros, San Rafael, San Marcos, Cecagua, Unión Praga, El Sapote, La Crucita Oriente y Ojo de Agua. También estarán comprendidos sectores de los municipios de San Isidro, Jesús de Otoro y Masaguara. La interrupción está programada de 8:15 a.m. a 2:15 p.m.