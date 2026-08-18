Julissa Villanueva se pronuncia tras crimen de testigo protegido del caso Angie Peña

A través de un pronunciamiento dirigido al comisionado Wilber Mayes, Villanueva exigió que cesara la difusión de lo que calificó como “hipótesis absurdas” sobre el asesinato de McNeil James. “Por la memoria del testigo protegido, le exijo que cese de inmediato la difusión de hipótesis absurdas sobre el asesinato”, manifestó.