Cuatro muertos y 19 heridos deja fatal accidente de bus en Morazán, Yoro

Al menos cuatro personas murieron y otras 19 resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, tras el accidente de un autobús registrado este domingo en el municipio de Morazán, departamento de Yoro.
Entre las víctimas mortales figura una menor de edad, mientras que los lesionados fueron auxiliados por cuerpos de socorro y trasladados a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.
"Un vehículo se le metió al bus y el conductor perdió el control. Ni cuenta nos dimos cuando ya íbamos volcándonos", relató uno de los pasajeros sobrevivientes.
De acuerdo con los testimonios de quienes viajaban en la unidad, el accidente ocurrió cuando otro automóvil invadió el carril por donde circulaba el autobús, obligando al conductor a realizar una maniobra que terminó con el vehículo volcado a un costado de la carretera.
Los pasajeros describieron momentos de angustia al asegurar que todo ocurrió en cuestión de segundos, sin que muchos alcanzaran a reaccionar antes de que la unidad se saliera de la vía.
"Todo fue muy rápido. Solo sentimos el golpe y después el bus comenzó a dar vuelta", contó otro sobreviviente.
Tras el impacto, equipos del Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 y otros cuerpos de socorro llegaron al lugar para rescatar a los pasajeros atrapados y brindar asistencia a los heridos.
Las autoridades confirmaron que 19 personas sufrieron lesiones de diversa consideración y que cinco permanecen en estado delicado debido a la gravedad de los golpes recibidos durante el accidente.
El lugar fue acordonado mientras agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte realizaban las primeras investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el percance.
Familiares de las víctimas y habitantes de la zona llegaron al sitio consternados por la tragedia, mientras los organismos de socorro continuaban las labores de atención y levantamiento de información.
Las autoridades no han revelado oficialmente la identidad de las cuatro personas fallecidas, ya que primero se notificará a sus familiares, mientras continúan verificando el estado de salud de los heridos hospitalizados.
El accidente vuelve a poner en evidencia la preocupación por la seguridad vial en las carreteras hondureñas, donde los accidentes de transporte continúan cobrando vidas y dejando decenas de lesionados cada año.