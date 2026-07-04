En fotos: Acribillan a dos supuestos miembros de la banda "Los Grillos" en El Porvenir

Un violento doble homicidio se registró la tarde de este sábado en el interior del balneario Natural View, ubicado en la aldea El Pino, municipio de El Porvenir, Atlántida, donde dos hombres fueron asesinados a balazos por desconocidos.
De acuerdo con información preliminar, una de las víctimas fue identificada como Isidro López, conocido con el alias de "Chirito". La segunda persona fallecida aún no ha sido identificada oficialmente, aunque de manera preliminar se informó que sería un ciudadano de nacionalidad colombiana.
Según testigos que se encontraban en el lugar, ambos hombres permanecían en el restaurante del balneario compartiendo un almuerzo cuando varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y se dirigieron directamente hacia ellos.
Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra las dos víctimas, quienes fallecieron de forma inmediata debido a la gravedad de las heridas. Tras perpetrar el crimen, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.
El ataque provocó momentos de pánico entre los clientes y empleados del balneario, quienes buscaron refugio al escuchar las múltiples detonaciones. Algunos testigos alertaron de inmediato a las autoridades a través del sistema de emergencias.
Informes preliminares indican que las víctimas tendrían presuntos vínculos con la estructura criminal conocida como "Los Grillos". Sin embargo, esta información aún está siendo verificada por las autoridades encargadas de la investigación.
Como parte de las primeras diligencias, los investigadores no descartan que el doble homicidio esté relacionado con una acción de sicariato o con disputas entre estructuras del crimen organizado que operan en la zona norte del país.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen, controlar el acceso de curiosos e iniciar la recopilación de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.
Posteriormente, personal de Medicina Forense y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron las pesquisas correspondientes, incluyendo la recolección de testimonios y el análisis de indicios encontrados en la escena.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el móvil del crimen, confirmar la identidad de la segunda víctima y determinar si ambos fallecidos tenían relación con organizaciones delictivas.
Hasta el momento, la policía no reportan personas capturadas por este hecho violento.