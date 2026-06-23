Honduras confirma sexto caso de sarampión en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso de sarampión en el país, elevando a seis el número total de contagios registrados en lo que va del año.

Se trata de un hombre de 29 años, de origen italiano, quien habría contraído el virus durante un viaje a Guatemala.

Posteriormente, el ciudadano europeo ingresó a Honduras, específicamente a la isla de Utila, en el departamento de Islas de la Bahía.

De acuerdo con el informe, el paciente se encuentra actualmente en aislamiento, mientras equipos de la Secretaría de Salud desarrollan un cerco epidemiológico para identificar y dar seguimiento a las personas que tuvieron contacto con él.