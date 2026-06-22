¿Qué ocurrió con la paciente diagnosticada con sarampión en Omoa?

La paciente diagnosticada con sarampión en el municipio de Omoa, Cortés, ya fue dada de alta del hospital en el que se encontraba ingresada, según informaron este lunes autoridades sanitarias.
La joven de 19 años, residente de la comunidad de Corinto, se convirtió a inicios de junio en la tercera paciente diagnosticada con sarampión en Honduras.
La Secretaría de Salud informó que se trataba de un caso importado, ya que la joven estudia enfermería en Guatemala, donde habría estado expuesta al virus, considerado uno de los más contagiosos.
De acuerdo con las autoridades, la paciente evolucionó de manera favorable y logró recuperarse, pese a que inicialmente había presentado complicaciones como neumonía e indicios de encefalitis.
"Gracias a la intervención rápida de la Secretaría de Salud para que ella pudiera tener su tratamiento y realizar el cerco epidemiológico, hace unos días fue dada de alta del hospital de Puerto Cortés", dijo la doctora Evelyn Bueso, jefa de la Región Sanitaria de Cortés.
A su vez, informó que hasta el momento no se han registrado más contagios en el departamento. No obstante, señaló que las personas que no cuentan con la vacuna del sarampión siguen expuestas, por lo que invitó a que acudan al centro más cercano a inmunizarse.
"Por el momento, gracias a Dios, en nuestro departamento no se han registrado nuevos contagios, pero aún hay población meta, como niños menores de cinco años sin vacunarse, así que hacemos el llamado a la población", agregó.
Cabe recordar que el sarampión es una infección viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y puede provocar complicaciones graves, entre ellas neumonía, encefalitis e incluso la muerte, particularmente en menores de edad que no cuentan con inmunización y personas con sistemas inmunológicos debilitados.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección. Entre ellos se encuentran la fiebre alta, rinorrea, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días después aparece un exantema o sarpullido que comienza en la cara y cuello, y luego se extiende al resto del cuerpo.
Informes recientes de la OMS indican que unas 95,000 personas murieron a causa de esta enfermedad en 2024, en su mayoría niños menores de 5 años que tenían esquemas de vacunación incompletos.