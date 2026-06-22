¿Qué ocurrió con la paciente diagnosticada con sarampión en Omoa?

San Pedro Sula, Honduras.

La paciente diagnosticada con sarampión en el municipio de Omoa, Cortés, ya fue dada de alta del hospital en el que se encontraba ingresada, según informaron este lunes autoridades sanitarias.

La joven de 19 años, residente de la comunidad de Corinto, se convirtió a inicios de junio en la tercera paciente diagnosticada con sarampión en Honduras.

La Secretaría de Salud informó que se trataba de un caso importado, ya que la joven estudia enfermería en Guatemala, donde habría estado expuesta al virus, considerado uno de los más contagiosos.

De acuerdo con las autoridades, la paciente evolucionó de manera favorable y logró recuperarse, pese a que inicialmente había presentado complicaciones como neumonía e indicios de encefalitis.

"Gracias a la intervención rápida de la Secretaría de Salud para que ella pudiera tener su tratamiento y realizar el cerco epidemiológico, hace unos días fue dada de alta del hospital de Puerto Cortés", dijo la doctora Evelyn Bueso, jefa de la Región Sanitaria de Cortés.