Tabla posiciones Copa Centroamericana: Motagua sonríe y revés a Municipal; así quedó

Tegucigalpa, Honduras.

Al Ciclón Azul le costó más de la cuenta, pero con un certero cabezazo de Rodrigo de Olivera en la segunda parte, logró romper la muralla del cuadro salvadoreño para adueñarse de la cima del Grupo D del torneo regional.

¡Líder y con paso perfecto! El Fútbol Club Motagua continúa con el buen momento y este jueves 06 de agosto selló tres nuevos puntos tras vencer al FAS de El Salvador en su segundo partido de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

Antes, el Municipal de Guatemala había derrotado por la mínima al Verdes FC de Belice, por lo que el cuadro dirigido por el español Javier López necesitaba de un triunfo para recuperar el primer lugar del encasillado.

Con estos resultados, el Motagua se mantiene como líder de su grupo con 6 puntos de 6 posibles y baja nuevamente al Municipal al segundo puesto; los chapines solo suman 4 unidades tras el empate ante Cartaginés en su debut. Los ticos son terceros con 1 punto, pero con un duelo menos.

Ya en el cuarto puesto se encuentra el FAS con 0 unidades y con solo 1 partido disputado. En el fondo de la tabla de posiciones se ubica el Verdes FC sin puntos tras ser goleados por Motagua (0-5) y la nueva caída de este jueves (0-1).