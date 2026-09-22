Juez federal ordena el regreso a EEUU de hondureño deportado a África

Estados Unidos. Una juez federal de Colorado ordenó al Gobierno de Estados Unidos traer de regreso al país al hondureño Brayan Omar Sánchez Servellón, quien fue deportado el mes pasado a la República Centroafricana, pese a que no es ciudadano de esa nación.
Sánchez Servellón residía en Estados Unidos desde 2016 y fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en mayo pasado, de acuerdo con documentos judiciales citados por ABC News.
El hondureño fue enviado posteriormente a la República Centroafricana, en una deportación hacia un tercer país, mientras permanecía bajo una situación migratoria que impedía su retorno a Honduras.
Su caso tiene como antecedente una decisión de 2020, cuando un juez de inmigración ordenó su expulsión de Estados Unidos, pero también le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT).
Esa protección impedía que Sánchez Servellón fuera enviado de regreso a Honduras debido a las condiciones contempladas en la resolución migratoria, por lo que su posterior traslado a un país distinto generó un nuevo proceso ante una corte federal.
La juez federal Regina Rodríguez, de Colorado, emitió el pasado 18 de septiembre una orden mediante la cual dispuso que el Gobierno estadounidense traslade nuevamente a Sánchez Servellón desde la República Centroafricana hasta Colorado.
La resolución también establece que, una vez que regrese a Colorado, el hondureño deberá ser liberado bajo reconocimiento personal, sin que se le imponga como requisito el monitoreo mediante GPS u otras restricciones especificadas por el tribunal.
La decisión judicial además establece límites para una nueva detención o expulsión de Sánchez Servellón. El Gobierno deberá demostrar ante un funcionario neutral que existe fundamento legal para mantenerlo bajo custodia si pretende volver a detenerlo.
Como parte de la orden, las autoridades estadounidenses deberán presentar ante el tribunal, antes del 25 de septiembre, un informe en el que certifiquen que cumplieron con la decisión de trasladar al hondureño nuevamente a Estados Unidos.