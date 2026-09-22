Juez federal ordena el regreso a EEUU de hondureño deportado a África

Estados Unidos. Una juez federal de Colorado ordenó al Gobierno de Estados Unidos traer de regreso al país al hondureño Brayan Omar Sánchez Servellón, quien fue deportado el mes pasado a la República Centroafricana, pese a que no es ciudadano de esa nación. Sánchez Servellón residía en Estados Unidos desde 2016 y fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en mayo pasado, de acuerdo con documentos judiciales citados por ABC News.

El hondureño fue enviado posteriormente a la República Centroafricana, en una deportación hacia un tercer país, mientras permanecía bajo una situación migratoria que impedía su retorno a Honduras. Su caso tiene como antecedente una decisión de 2020, cuando un juez de inmigración ordenó su expulsión de Estados Unidos, pero también le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT).