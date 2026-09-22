Así se distribuirá el Presupuesto 2027: infraestructura, educación y subsidios entre las prioridades

Tegucigalpa, Honduras. El proyecto del Presupuesto General de la República para 2027 contempla recursos destinados a infraestructura, educación, productividad y programas sociales, de acuerdo con lo informado por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules. El funcionario explicó que el proyecto presupuestario ya fue recibido por la junta directiva del Congreso Nacional, donde, según indicó, ha sido visto favorablemente. Ahora corresponderá al Legislativo socializar el documento y realizar el proceso de discusión correspondiente. “El Presupuesto General de la República fue recibido por la junta directiva del Congreso Nacional y lo han visto con buenos ojos”, manifestó Hernández Hércules.

El titular de Finanzas aclaró que el Ejecutivo ya presentó su propuesta y que cualquier modificación al proyecto deberá realizarse en el Congreso Nacional, una vez que el documento sea sometido al proceso de socialización y análisis. “Este es un documento que es prudente y lo más importante que es financiable”, destacó el funcionario, al defender las características de la propuesta presentada para el ejercicio fiscal 2027. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hernández Hércules también se refirió al déficit fiscal y recordó que este llegó a incrementarse hasta el 7 % como consecuencia de la pandemia. Según explicó, para el actual ejercicio fiscal se mantiene dentro de los parámetros recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cuanto al endeudamiento, el ministro señaló que solo el 12 % de la evolución de la deuda corresponderá a los años 2026 y 2027. Asimismo, aseguró que el Gobierno ha establecido los techos presupuestarios tomando en cuenta la evolución de las finanzas públicas. “El proyecto que se ha presentado es inferior al que se presentó en septiembre del año pasado”, enfatizó Hernández Hércules.

¿Cómo se financiará el Presupuesto 2027?

El ministro detalló que el Gobierno ya tiene identificadas las fuentes de financiamiento para cubrir el presupuesto. Según explicó, el 46 % de los recursos provendrá del Tesoro Nacional, generado mediante impuestos y las recaudaciones de las diferentes instituciones. A estos recursos se sumarán créditos provenientes de organismos multilaterales, con los que el Gobierno pretende completar el financiamiento de la totalidad del presupuesto. Hernández Hércules indicó que, una vez establecidos los ingresos disponibles, el Ejecutivo debe definir las prioridades para la asignación de los recursos. Entre ellas, mencionó como una de las principales la infraestructura.

Más de 8,563 millones de lempiras para infraestructura

De acuerdo con el ministro, el proyecto contempla una inversión significativa en infraestructura, incluyendo infraestructura social y apoyo a las municipalidades. También mencionó el respaldo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para la construcción de módulos. Según explicó, se prevé la construcción de tres módulos durante este año y otros tres el próximo, con una inversión de 70 millones de lempiras cada uno.

Asimismo, señaló que continuará la entrega de maquinaria a las alcaldías, como parte de una inversión total en infraestructura que, según sus declaraciones, supera los 8,563 millones de lempiras. El funcionario aseguró además que las transferencias a las alcaldías se encuentran al día y que aquellas municipalidades afectadas por la sequía están recibiendo adelantos.

Apoyo al agro y reserva de granos básicos

Otro de los sectores incluidos entre las prioridades del presupuesto es la productividad y la agroindustria, especialmente ante los efectos que el cambio climático ha generado en estas actividades. “Tenemos una inversión muy fuerte en la parte de la productividad y la agroindustria, donde el cambio climático les ha afectado”, explicó. También anunció que continuará el apoyo al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) para mantener la reserva estratégica de granos básicos.

Educación y programas sociales

En materia educativa, el proyecto contempla recursos para programas como la merienda escolar y el vaso de leche, además de la matrícula gratis. Hernández Hércules también mencionó que se incluyen fondos para la construcción de centros educativos y para las becas que son entregadas mediante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Entre los programas sociales también se contempla la asistencia solidaria y el bono compensatorio dirigido al sector transporte, con el objetivo de evitar que el impacto recaiga sobre los usuarios del transporte público en las principales ciudades.