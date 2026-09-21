Congreso Nacional turna a comisión el Presupuesto 2027 y alista audiencias públicas

Tegucigalpa, Honduras. El Poder Ejecutivo formalizó ante la Secretaría del Congreso Nacional la remisión del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2027. La propuesta asciende a un monto consolidado de 455,374.7 millones de lempiras, instrumento que fue turnado de inmediato a la Comisión de Presupuesto para su correspondiente análisis. ​El proyecto remitido refleja un incremento global de 2.5%, equivalente a 11,039 millones de lempiras en comparación con el presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal de 2026. La proyección presupuestaria se sustenta en la estimación de ingresos tributarios y la captación de recursos propios de las instituciones públicas.

​Durante la reanudación de las sesiones ordinarias, la secretaría del Congreso procedió con la lectura oficial del oficio suscrito por las autoridades de la Secretaría de Finanzas para oficializar su ingreso a la cámara legislativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ​"El Poder Ejecutivo envió acá al Poder Legislativo lo correspondiente al proyecto del presupuesto general de la República del año 2027, el cual el día de hoy que reiniciamos sesión le vamos a dar lectura al oficio para que sea remitido de manera inmediata a la Comisión de Presupuesto", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional. El documento remitido precisa que la formulación presupuestaria se enmarca en las disposiciones vigentes y contó con la ratificación del Gabinete de Gobierno para su posterior remisión al pleno de diputados. ​"En cumplimiento a lo establecido en los artículos 267 y 367 de la Constitución de la República y 25 de la Ley Orgánica del Presupuesto y la autorización del presidente Nasry Juan Asfura Zablah en Consejo de Ministros contenida en el PCM-017-2026, se remite a este Congreso Nacional para su consideración, discusión y aprobación el proyecto de Presupuesto General de ingresos y egresos de la República", detalló Ledezma.