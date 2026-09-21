Sin contrato y sin sueldo: censistas en La Ceiba exigen respuestas al INE

La Ceiba, Honduras. Personal asignado al Censo Poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) en La Ceiba, Atlántida, protestó este lunes 21 de septiembre frente al edificio de la Gobernación Departamental, para exigir la cancelación inmediata y completa del salario. Los manifestantes explicaron que cumplieron con su compromiso laboral en el censo nacional bajo un acuerdo estipulado desde agosto; sin embargo, hasta la fecha no han recibido la remuneración correspondiente a dicho período. "Nuestra protesta es para que se nos pague a cabalidad nuestro mes de trabajo. Hicimos un contrato que inició el 10 de agosto y finalizó el 10 de septiembre y no nos han pagado", manifestó Besy Leticia Aguilar, supervisora del programa del censo en la zona.

Aguilar denunció además inconsistencias en los pocos desembolsos que se han realizado a parte del personal, lo que motivó a la protesta. "Estamos inconformes porque a algunos compañeros les han pagado y el pago ha sido incompleto, alegando que es por producción, y eso no fue lo que firmamos".

Sin contrato y sin respuestas

A la exigencia del pago atrasado se suma la incertidumbre laboral. El personal ha venido laborando a pesar de que el contrato anterior venció hace más de diez días, por lo que solicitan la formalización de un nuevo documento legal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Pedimos la firma de un nuevo contrato a partir del 10 de septiembre, fecha en que se venció el anterior, porque hemos estado laborando sin contrato firmado; pero exigimos que antes se nos pague el primero", puntualizó Aguilar.

Los empleados señalaron además que anteriormente habían realizado un paro de brazos caídos, pero ante la falta de apertura y respuesta por parte de las autoridades competentes, decidieron trasladar las acciones de presión a las afueras de la Gobernación de Atlántida.