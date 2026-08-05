Gobierno y el INE lanzan el XVIII Censo Nacional de Población y Vivienda

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), realizó el lanzamiento oficial del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. El Gobierno señaló que este acontecimiento, impulsado por el presidente de la República, Nasry Asfura, marca un hito para el desarrollo de Honduras. El Censo 2026 se posiciona como la herramienta estadística más importante de la década, diseñada para conocer con exactitud cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. La información servirá como base estratégica para orientar la inversión pública y dirigir recursos hacia los municipios con mayores necesidades. A diferencia de procesos anteriores, este levantamiento utilizará tecnología de vanguardia y georreferenciación en tiempo real para facilitar la recopilación de datos precisos y oportunos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Como medida de seguridad, las personas encargadas del censo portarán chaleco, gorra y un carné con código QR para que la ciudadanía pueda verificar su identidad. Este esfuerzo nacional cuenta con el respaldo técnico, financiero y metodológico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con el objetivo de cumplir los estándares internacionales en materia estadística. La ceremonia reunió a autoridades de Gobierno, miembros del cuerpo diplomático, organismos cooperantes y representantes de diversos sectores sociales, además de 1,200 censistas en representación de las más de 15,000 personas que participarán en el operativo a nivel nacional.

Rony Pacheco, director del Instituto Nacional de Estadística (INE), expresó: "Este censo es el mapa del futuro de Honduras; cada dato representa la voz y la necesidad de una familia para orientar con precisión la inversión social que el país necesita". Por su parte, Iván Castellanos, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), afirmó: "La recolección de datos de alta calidad es el primer gran paso, pero el verdadero valor estratégico del censo comienza al transformar esos datos en decisiones, políticas públicas e inversión eficiente".

Asimismo, destacó: "La realización de este censo es una estrategia de Estado que guiará el rumbo del país en las próximas décadas". Castellanos añadió: "Este censo permitirá a Honduras contar con información actualizada y avanzará hacia la prosperidad". Lorenzo Escondeur, jefe de Operaciones y representante del Grupo BID en Honduras, resaltó que "la incorporación de innovaciones es importante en este censo, como el uso de cartografía digital y la utilización de tabletas electrónicas para la recolección de información. Es importante destacar que el valor de los datos del censo no es el monto de recursos invertidos, sino que su valor está dado por su uso, y mientras más se utilice, mayor será el rendimiento de esta inversión". Además, señaló: "Desde Tegucigalpa hasta Gracias a Dios e Islas de la Bahía, los censistas irán de puerta en puerta y el BID acompaña este proceso a través de un préstamo para este propósito". Finalmente, aseguró: "El censo va más allá del trabajo de campo porque los datos servirán para desarrollar acciones públicas".