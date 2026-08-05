Derrumbe en obra de construcción deja trabajadores soterrados en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía,

Tras conocerse la emergencia, equipos de rescate, cuerpos de socorro y autoridades se movilizaron hasta el sitio para iniciar las labores de búsqueda y auxilio de las personas afectadas.

De acuerdo con la información inicial, el incidente ocurrió mientras se desarrollaban trabajos en la zona, provocando el desprendimiento de tierra que habría cubierto a varios empleados que se encontraban en el lugar.

Un derrumbe de tierra registrado este miércoles en una obra de construcción ubicada en la carretera que conduce a West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía , dejó preliminarmente a cinco trabajadores soterrados.

Los equipos de emergencia trabajan en la remoción de tierra con el objetivo de ubicar y rescatar a los trabajadores que habrían quedado atrapados.

Según la información preliminar de lesiones, entre los afectados se encuentra Moisés Chirinos, de 19 años, quien presentó dolor en el hombro derecho tras el incidente.

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También resultó afectado Walget Trapp, de 16 años, quien fue reportado con una posible fractura en la tibia derecha.

Asimismo, Cherman Morales, de 36 años, presentó dolor en la columna, la pierna derecha y la cabeza. Otro de los trabajadores afectados fue Yeison Monteros, de 17 años, quien sufrió laceraciones y dolor en la espalda baja producto del derrumbe.

Posteriormente, se continuó con la extracción de la quinta víctima, identificada como Jefrey Hernández, de 25 años, quien fue liberada con éxito.

El informe del Cuerpo de Bomberos reveló que el joven Hernández recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja hacia el Hospital Satuyé.

Las autoridades mantienen presencia en la zona mientras se realizan las labores correspondientes y se investigan las circunstancias que provocaron el derrumbe.

Se espera que la Policía Nacional y los organismos de respuesta emitan un informe oficial con más detalles sobre el incidente ocurrido en la vía hacia West Bay.