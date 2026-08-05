Maribel Guardia obtiene amparo y se mantiene como tutora de su nieto

El conflicto entre Imelda Garza y Maribel Guardia por la tutela del hijo del fallecido Julián Figueroa, parece tener un nuevo capítulo, esta vez protagonizado por la exesposa de Joan Sebastian.
Y es que, meses después de que se diera a conocer que Maribel Guardia había sido destituida como tutora legal de su nieto y que la responsabilidad quedaría en manos de la periodista Addis Tuñón, una periodista reveló nueva información sobre el caso.
De acuerdo con la periodista, Maribel Guardia habría obtenido un amparo que, por el momento, le permite mantenerse como tutora legal del menor, mientras continúa el proceso para determinar quién tendrá finalmente esta responsabilidad.
De acuerdo con información de la periodista de VLA, cuando Imelda Garza y Addis Tuñón dieron a conocer que la conductora había sido nombrada como tutora legal del menor y que Maribel Guardia sería destituida, la actriz todavía no había sido notificada oficialmente de esta decisión.
Por esa razón, Maribel habría reaccionado a tiempo para solicitar un amparo, mismo que fue admitido por las autoridades.
Aunque Addis e Imelda ya aseguraban que la conductora había obtenido la tutela, Maribel Guardia continuaba señalando que no había recibido la notificación oficial sobre su destitución.
Flor reveló que el citatorio para la audiencia en la que se definiría la tutela legal, y de la que supuestamente saldría beneficiada Addis Tuñón, fue enviado a un domicilio diferente al que Maribel había registrado ante el juzgado. Al no ser notificada correctamente y no poder acudir a dicha audiencia, la actriz habría quedado en un estado de indefensión.