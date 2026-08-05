Maribel Guardia obtiene amparo y se mantiene como tutora de su nieto

México.

El conflicto entre Imelda Garza y Maribel Guardia por la tutela del hijo del fallecido Julián Figueroa, parece tener un nuevo capítulo, esta vez protagonizado por la exesposa de Joan Sebastian.

Y es que, meses después de que se diera a conocer que Maribel Guardia había sido destituida como tutora legal de su nieto y que la responsabilidad quedaría en manos de la periodista Addis Tuñón, una periodista reveló nueva información sobre el caso.

De acuerdo con la periodista, Maribel Guardia habría obtenido un amparo que, por el momento, le permite mantenerse como tutora legal del menor, mientras continúa el proceso para determinar quién tendrá finalmente esta responsabilidad.