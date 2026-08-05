Espinel deja de lado las excusas y fichaje podría debutar: "Está en la lista..."

Panamá.

Eduardo Espinel brindó declaraciones en conferencia de prensa donde aseguró que Olimpia llega con la convicción de competir al máximo frente al UMECIT FC de Panamá, pese al desgaste del viaje y al poco tiempo de preparación que tuvo el equipo. El técnico de los albos dejó claro que no utilizará esos factores como justificación y afirmó que su plantel está listo para responder en la segunda jornada de la Copa Centroamericana. "No hay excusa, por más que el viaje es largo y que por ahí no tuvimos el tiempo necesario para preparar el partido", expresó.

El estratega uruguayo también destacó la mentalidad que pretende consolidar en un plantel con varios futbolistas jóvenes, insistiendo en que vestir la camiseta de Olimpia exige competir al máximo sin importar la edad: "No miramos si son jóvenes o grandes. Los que están deben demostrar que pertenecen a un club que exige", señaló. Otro de los anuncios más importantes fue la convocatoria de Kilmar Peña, quien por primera vez forma parte de una lista de convocados luego de superar un inconveniente físico sufrido durante la pretemporada. Aunque el entrenador aclaró que el futbolista todavía no está al cien por ciento desde el punto de vista futbolístico, confirmó que será llevado de manera progresiva: "Estamos muy contentos de que Kilmar vuelva a estar con nosotros... felices de haber recuperado un jugador más para el plantel", concluyó. -- CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL -- Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Cómo llega el equipo después de este largo viaje, de esta travesía hacia Panamá?No venimos como quisiéramos, pero venimos bien. No hay excusa, por más que el viaje es largo y que por ahí no tuvimos el tiempo necesario para preparar el partido, al correrse una fecha en nuestro fútbol local, lo que nos dejó un día menos de preparación. Pero creo que hay un mensaje claro de todos los jugadores: están trabajando bien y por sobre todas las cosas, hay un plantel que, cuando se le llama a la hora de trabajar, está dispuesto. Ojalá que mañana así sea y podamos hacer un buen trabajo. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero lo principal es estar a la altura.

¿Qué representa este partido tomando en cuenta la juventud del plantel y cómo piensa que puede afectar a los jóvenes que disputarán por primera vez un partido internacional como visitantes?Nosotros siempre hemos dicho que los jugadores que hoy están en el plantel de Olimpia no llegan por casualidad. Todos los que están aquí tienen condiciones. No miramos si son jóvenes o grandes. Los que están deben demostrar que pertenecen a un club que exige. Como siempre, les damos la confianza para que disfruten los partidos que les toca jugar, sean internacionales o a nivel local. Lo más importante que tiene este club es que los jugadores de experiencia, los referentes, transmiten esa mística que también les da confianza a los jóvenes a la hora de enfrentar a un rival de categoría, como el que tendremos mañana. Después de tres partidos ganados en este inicio de temporada, ¿con cuánta confianza llega el plantel?Siempre ganar da confianza al cuerpo técnico, a los jugadores y también a la gente. Pero tenemos claro que todavía hay mucho por mejorar y crecer. Recién estamos comenzando el semestre. No nos conformamos solamente con ganar; además de ganar, queremos jugar cada vez mejor. A veces el rival te lo permite y otras veces no, pero lo más importante es que no nos detenemos en lo que ya pasó. Los partidos que se ganaron ya quedaron atrás. Lo importante es lo que viene. Esa es la mentalidad del plantel. Más allá de cualquier resultado anterior, mañana debemos hacer un trabajo muy duro porque será un partido durísimo. Después buscaremos el objetivo de llevarnos los tres puntos para ir perfilándonos hacia la clasificación a la siguiente fase. El pensamiento no puede cambiar dependiendo del resultado. Lo que sí debe mantenerse es la intención de mejorar cada día para alcanzar los grandes objetivos que tenemos en este semestre.