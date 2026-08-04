Marathón no para: Anuncia fichaje de lujo

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón hizo oficial este viernes el fichaje del lateral derecho Carlos Horacio Argueta, quien se convierte en nuevo refuerzo del equipo dirigido por el argentino Silvio Rudman para la próxima temporada de la Liga Nacional de Honduras.

La institución sampedrana confirmó la incorporación del futbolista a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que le dio la bienvenida al plantel verdolaga.

"¡Bienvenido al Monstruo Verde, Carlos Argueta! Carlos comienza una nueva historia con la camiseta Verdolaga. Estamos seguros de que tu entrega, compromiso y profesionalismo serán fundamentales para alcanzar grandes objetivos juntos", publicó el club.