Los macabros videos de asesinatos del cartel del Diablo, claves en investigación

San Pedro Sula.

Las autoridades hondureñas mantienen activa la búsqueda de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como supuesto líder del denominado cartel del Diablo, confirmó este martes el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez. El funcionario abordó el tema al ser consultado sobre el reciente hallazgo de una cabeza humana en el municipio de Yorito, Yoro, un hecho que continúa bajo investigación y que ha incrementado la preocupación por la violencia en esa zona del país.

"Seguimos buscando al líder del cartel del Diablo. Sabemos que está en el país", declaró Velásquez al referirse a las operaciones que desarrolla la Policía Nacional para ubicar al presunto cabecilla. El titular de Seguridad señaló que las fuerzas del orden enfrentan organizaciones criminales que operan con altos niveles de violencia, principalmente en sectores rurales. "Si yo les compartiera las imágenes de asesinatos en vivo filmados por personas arrestadas de la estructura del cartel del Diablo, ustedes se quedarían cortos con eso. Realmente hay un nivel de violencia muy fuerte de ciertas estructuras", expresó. Asimismo, explicó que en las últimas semanas se han ejecutado diversos operativos en zonas montañosas, donde los equipos de investigación han localizado sitios que presuntamente eran utilizados como escondites por integrantes de esa organización criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Todavía seguimos buscando al Diablo. Sabemos que está en el país y ya hicimos varios operativos en las montañas, donde hemos descubierto lugares donde se han estado escondiendo. No obstante, todavía no ha sido posible terminar esa estructura", afirmó.