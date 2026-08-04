Presidente Asfura destaca medidas del BCH en materia de exportaciones

Teguicgalpa.

Roberto Lagos , presidente del BCH, destacó que en una primera etapa hay una simplificación y flexibilidad operativa.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó las medidas operativas, logísticas y de competitividad implementadas por el Banco Central de Honduras ( BCH ) en beneficio del empresariado nacional y atracción de inversiones, en diálogo abierto con exportadores.

En tanto, Edy Ordóñez, ministro de Desarrollo Económico, dijo que: " son los exportadores que mueven la economía del país, por lo que la economía de Honduras se mueve por los exportadores".

"En la simplificación administrativa se va a facilitar el proceso para anular la declaración de exportación que puede respaldar múltiples declaraciones aduaneras" destacó el presidente del BCH.

Con estas acciones se espera una gestión simple, rápida y eficiente.

En la segunda etapa comprende la ampliación de plazos y modernización normativa.

"Estamos en un proceso de digitalizar todas las secretarias y hemos empezado a trabajar en una plataforma en el cual están integradas varias instituciones para que tengan todo en una plataforma para poder ver los trámites que tienen en cada una de las instalaciones" manifestó Ordóñez.

Estamos trabajando en un gobierno unificado en cada una de las instituciones de gobierno, porque somos un gobierno que hace", aseguró el funcionario.

Juan Carlos Javier, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur, destacó que "para poder exportar se necesitan reglas claras y hemos visto las acciones del BCH con el acceso a divisas y han facilitado el proceso y es un oxígeno para nuestras operaciones".

En fin, lo que tenemos son salidas y soluciones y eso es lo que tenemos los exportadores. Tenemos mucho por hacer y es mejorar los servicios en los puestos porque la eficiencia baja los costos y nos vuelven más competitivos", recordó.

Por su parte el presidente de la República Nasry Asfura manifestó: "el año 2026 es un año complicado y sacar adelante el 2026 va a ser el futuro de 2027 y debemos de preocuparnos por el desarrollo del país".

"Nuestro deber es ayudarles, ser un aliado de ustedes", dijo el mandatario a los exportadores.

"No es sólo producir sino que transformar con valor agregado para que esos productos se vean en otros países", pidió el mandatario a los exportadores de diversos productos.

"Hoy vivimos un mundo de agilidad en la economía y debemos ser más eficientes para producir" recalcó el presidente Asfura.

"De cada uno de los funcionarios y detrás de ellos hay un gran equipo que está haciendo la lucha por mejorar Honduras y lo que hacemos debemos hacerlo con amor" recalcó.

"Aquí estamos un gran equipo, empresa privada que es la que va a generar empleo para salir adelante, no hay otra forma", explicó.

"Hay mucho que hacer. Hay que abrirle la puerta a la inversión", prosiguió el jefe del Ejecutivo.

"El acceso a los mercados tan cambiantes debemos estar a la vanguardia", recordó el presidente de la República.

"La empresa privada y la inversión extranjera pueden producir y estamos para apoyarlos" prometió el mandatario.

"Hoy buscar nuevos mercados es un gran reto y todas estas políticas sirven para abrir esos mercados y ganar esas experiencias y ponernos a la vanguardia con las tecnologías es muy importante", aseguró.

"Debemos de ser pragmáticos y buscar las mejores soluciones", prosiguió.

"Estamos haciendo las cosas de la mejor manera para facilitarles esa mejor inversión", prometió Asfura